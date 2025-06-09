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Крилаті ракети, «Кинджали» та дрони: Росія масовано атакувала Рівненщину
Під масовану повітряну атаку потрапило місто Дубно.
Росія в ніч проти 9 червня атакувала місто Дубно, що на Рівненщині — крилатими ракетами та безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Повідомляється, що крилаті ракети Х-101 атакували місто з півночі Рівненської області та півня Житомирщини.
Крім того, ворог застосував надзвукові ракети «Кинджал» та кілька десятків ударних БпЛА.
Також повідомляється, що вночі кілька вибухів пролунало у Рівному.
Раніше повідомлялося, що Росія в ніч проти 9 червня здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну.
Ми раніше інформували, що російські бомбардувальники Ту-22М3 в ніч проти 9 червня атакували ракетами цілі у Чорному морі.