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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Крилаті ракети, «Кинджали» та дрони: Росія масовано атакувала Рівненщину

Під масовану повітряну атаку потрапило місто Дубно.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ракетний обстріл

Ракетний обстріл / © ТСН.ua

Росія в ніч проти 9 червня атакувала місто Дубно, що на Рівненщині — крилатими ракетами та безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Повідомляється, що крилаті ракети Х-101 атакували місто з півночі Рівненської області та півня Житомирщини.

Крім того, ворог застосував надзвукові ракети «Кинджал» та кілька десятків ударних БпЛА.

Також повідомляється, що вночі кілька вибухів пролунало у Рівному.

Раніше повідомлялося, що Росія в ніч проти 9 червня здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну.

Ми раніше інформували, що російські бомбардувальники Ту-22М3 в ніч проти 9 червня атакували ракетами цілі у Чорному морі.

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