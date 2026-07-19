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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
261
Час на прочитання
2 хв

Крим майже відрізали: "Мадяр" заявив про нищівний удар по Керченській переправі

Виведення більшості російських поромів із ладу суттєво ускладнює логістику окупаційних військ та постачання до тимчасово окупованого Криму.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Керченська переправа

Керченська переправа перед ударом / © Роберт Бровді «Мадяр»

Протягом двох тижнів українські безпілотники вивели з ладу близько 75% спроможності Керченської поромної переправи, яка забезпечує постачання між материковою Росією та тимчасово окупованим Кримом.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр») у своєму Telegram-каналі.

«Мінус 75% спроможності Керченської паромної переправи протягом двох тижнів операції СБС „МоЛоЧКа“. Залишилося 25%, вціліють? Не думаву», — написав Бровді.

За його словами, до початку операції переправу обслуговували чотири основні пароми — «Лаврентій», «Панагія», «Ейськ» і «Марія», а також судно SKS-One, яке перебувало в резерві. Після серії ударів Сил безпілотних систем у взаємодії з СБУ їхня робота була суттєво порушена.

Як повідомив командувач СБС, паром «Ейськ» після ударів 12–13 липня відбуксирували до Керчі, однак його повернення на лінію не планується. Судно SKS-One, за його словами, було знищене та «лежить у порту Камиш-Бурун, відновленню не підлягає». Паром «Марія» після багаторазових уражень також вивели з експлуатації.

Ще два пороми — «Лаврентій» та «Панагія» — після ударів українських сил втратили можливість самостійно пересуватися і зараз використовуються лише як баржі, що істотно скоротило їхню ефективність.

«Добова сукупна спроможність чотирьох діючих колись паромів у стандартних небойових умовах — 180–250 одиниць транспорту. Точніше, була спроможність», — зазначив Бровді.

За його словами, близько 80% перевезень через переправу забезпечували потреби російського військового відомства, тому виведення більшості поромів із ладу суттєво ускладнює логістику окупаційних військ та постачання до тимчасово окупованого Криму.

«Керченська паромна переправа ЙОК», — підсумував командувач Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, Україна зосередилася на ізоляції окупованого Криму, системно знищуючи логістичні маршрути російської армії та канали постачання пального, боєприпасів і військової техніки.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
261
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