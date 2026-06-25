Крим накриває блекаут: у Севастополі терміново впроваджують обмеження на світло

Відключення світла у Криму / © ТСН

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В окупованому Севастополі запровадили обмеження на електроенергію. Російська влада пояснює це вимушеним кроком через критичне перевантаження мереж.

Про це повідомив так званий «губернатор» тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.

«У Севастополі запроваджено режим тимчасового обмеження електропостачання. Цей захід вимушений. Він потрібен для ліквідації перевантаження електричних мереж за межами нашого регіону, щоб не допустити аварії у всій енергосистемі», — стверджує Развожаєв.

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За його словами, рішення про відключення ухвалив системний оператор, тому точного погодинного графіка за адресами наразі немає. «Губернатор» зазначив, що щойно графік буде сформовано, його опублікують у каналі «Севастопольенерго».

Відключення, як стверджується, здійснюватимуть точково та за потребою.

Развожаєв закликав жителів із розумінням поставитися до тимчасових труднощів. Він запевнив, що після надходження команди про скасування обмежень електропостачання буде відновлено у повному обсязі.

Атаки на Крим і відключення світла — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня Крим зазнав масштабної атаки безпілотників, що спричинила вибухи та пожежі на критичних об’єктах. У Севастополі після влучань у головну електропідстанцію виник блекаут, «влада» визнала пошкодження інфраструктури. Також були удари по ТЕС у Сімферополі та енергетичному об’єкту у Феодосії, що призвело до перебоїв зі світлом.

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Окрім енергетики, вибухи прогриміли біля військового аеродрому «Гвардійське» та в Бахчисараї, де спалахнули військові склади.

У ніч проти 25 червня дрони знову масовано гатили по Криму. Потужні вибухи зафіксували у Севастополі, Сімферополі, Євпаторії, Ялті та біля Сак. Місцеві жителі повідомили про пожежі. Під ударом опинилися об’єкти енергетики, зокрема Балаклавська та Таврійська ТЕЦ, що спричинило блекаути вздовж узбережжя. Також повідомлялося про вибухи в районі аеродрому «Кача».

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