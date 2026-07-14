Крим палає з новою силою: вибухи в Керчі й Севастополі, прилетіло по аеродрому та ТЕС

Атака на Крим / © соцмережі

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У ніч проти 14 липня Крим був атакований. Вибухи лунали у Керчі та Севастополі. За інформацією моніторингових пабліків, під ударом опинилися електропідстанція, ТЕС, бухта та аеродром.

Про це повідомляє канал «Кримський вітер» на дані супутникової зйомки.

Вибухи та пожежі у Керчі

Після нічної атаки у Керчі горить електропідстанція ПС «Керченська». Вона є ключовою підстанцією у місті, яка живить більшу частину споживачів та інфраструктури регіону.

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Також у Керчі спалахнула пожежа на аеродромі малої цивільної авіації. Як повідомляють телеграм-канали, там розміщується російське ППО.

Ще дві пожежі після атаки у Керчі виникли:

у Мітрідатовій балці,

у приватному секторі мікрорайону Абіссінка.

За даними каналу «Кримський вітер», у районі гори Мітрідат знаходиться позиція російської ППО. Там вночі літали дрони і лунала стрілянина. Ймовірно, безпілотники намагалися збити вогневі мобільні групи.

© соцмережі

Пожежа у Севастополі

Окрім того, вибухи лунали у Севастополі. Окупаційна «влада» поскаржилася, що була атакована енергетична інфраструктура, внаслідок чого частина окупованого Севастополя залишилася без світла.

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За інформацією каналу «Кримський вітер», приліт був на Балаклавську ТЕС. Там виникла пожежа.

«В напрямку ТЕС був проліт реактивного дрона або ракети, потім пролунав вибух о 04.10, піднялася біла хмара диму. Приліт супроводжувався яскравим спалахом, після цього зникло світло», — йдеться у повідомленні.

Монітори припускають, що влучання було в обладнання, яке відповідає за подачу або відведення пари. Біла хмара, яка піднялася над ТЕС, — пари, пояснили вони.

Телеграм-канал «Кримський вітер» відновив хронологію атаки. Першими атаку відбивали «Панцирі» з Ялтинського кільця та Федюхіних висот. Після семи пострілів вони замовкли. Замість них почали працювати мобільні вогневі групи. До кінця атаки прилетіли реактивні дрони. Від 5 до 6 годин окупанти стріляли в небо три рази з інтервалом 20–30 хвилин — ймовірно, по дронах.

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Нагадаємо, що в окупованому Криму триває масштабний блекаут після потужних атак.

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