Крим перетворюється на "котел": що чекає на армію РФ у разі блокади

Крим

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Тимчасово окупований Крим поступово перетворюється на масштабну зону пастки для російського військового угруповання. Завдяки успішним та точковим діям Сил оборони України, географічні особливості Криму починають грати проти самих загарбників. У разі остаточного перекриття ключових транспортних та логістичних артерій, багатотисячна армія РФ ризикує залишитися повністю відрізаною від постачання.

Про це пише голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

«Зараз Крим став вже природним котлом. Якщо буде повністю логістика перекрита, то ці військові, кількість яких нарощували на території Криму, вони опиняться в котлі. І без палива, без забезпечення електроенергією вони не зможуть виконувати свої військові завдання», — зауважив Барієв.

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Експерт додав, що за таких умов утримувати та зберігати контроль над півостровом для Росії буде надзвичайно важким завданням.

Енергетичний параліч та удари по газу

Окрім очевидних проблем із підвезенням боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, на півострові суттєво загострилася ситуація з електропостачанням. Енергетична інфраструктура, яку окупанти роками розбудовували для автономності, опинилася під системним вогневим тиском.

Барієв пояснив, що нинішні масштабні вимкнення світла в Криму мають під собою цілком чітку причину — ураження об’єктів газової сфери, яка задіяна у генерації.

«Удари прийшлися не лише по електричних підстанціях, а й по газорозподільних об’єктах. Головні електростанції півострова — Балаклавська у Севастополі та Таврійська, які окупанти звели вже після 2014 року для автономного живлення Криму, — працюють виключно на газі. Перебої з постачанням блакитного палива автоматично паралізують генерацію світла на цих ТЕС», — розповів Барієв.

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Паніка та крах надій на «курорті»

Енергетичний та логістичний хаос уже безпосередньо вплинув на настрої цивільного населення та економічні показники окупованого регіону. Місцеві жителі, готуючись до затяжної кризи, почали активно вигрібати з полиць крамниць продукти тривалого зберігання.

Водночас так званий «курортний сезон», на який розраховував окупаційний бюджет, зазнав нищівного фіаско. Громадяни РФ тверезо оцінюють ризики та загрозу залишитися замкненими на півострові.

«Понад 58% росіян вже відмовилися від раніше заброньованих місць у кримських санаторіях та пансіонатах. Росіяни масово здають куплені квитки на півострів, оскільки бачать реальну інформацію про те, що доїхати туди через зруйновану логістику стає майже неможливо», — резюмував Барієв.

Удари по Криму — останні новини

Нагадаємо, Сили оборони України знищили залізничний міст через Північнокримський канал, який був ключовою ланкою для логістики російської армії. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко та Сили спеціальних операцій України. В ССО заявили, що «залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує».

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Також, Сили оборони України продовжують активно нищити російську логістику на Запорізькому напрямку. Оператори дронів підрозділу ДАД Головного управління розвідки влаштували потужні удари по колонах окупантів, які перевозили боєприпаси та майно. Внаслідок цього доправлення військових вантажів для російських військ на цьому напрямку фактично скасовується.

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