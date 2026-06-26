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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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72
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Крим під масованою атакою БпЛА: у різних районах півострова лунають вибухи

Загарбники перекрили міст через Керченську протоку через загрозу ударів.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Вибухи пролунали в окупованому Криму

Вибухи пролунали в окупованому Криму / © Supernova+

В окупованому Криму в ніч проти 26 червня пролунала серія вибухів у різних районах півострова.

Про це інформує «Кримський вітер», з посиланням на місцевих жителів.

Повідомляється, що міст через Керченську протоку було перекрито через загрозу ударів.

Вибули були зафіксовані у Керчі, Совєтському та Красноперекопському районах.

Також повітряна тривога була оголошена у окупованому Севастополі.

Раніше повідомлялося, що окупація Криму стає для РФ дедалі дорожчою, оскільки удари по інфраструктурі та логістиці паралізують півострів.

Ми раніше інформували, що на тлі українських атак, що призвели до блекаутів і дефіциту пального в окупованому Криму, російські загарбники масово тікають з півострова.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
72
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