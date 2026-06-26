Крим під масованою атакою БпЛА: у різних районах півострова лунають вибухи

Вибухи пролунали в окупованому Криму / © Supernova+

Реклама

В окупованому Криму в ніч проти 26 червня пролунала серія вибухів у різних районах півострова.

Про це інформує «Кримський вітер», з посиланням на місцевих жителів.

Повідомляється, що міст через Керченську протоку було перекрито через загрозу ударів.

Реклама

Вибули були зафіксовані у Керчі, Совєтському та Красноперекопському районах.

Також повітряна тривога була оголошена у окупованому Севастополі.

Раніше повідомлялося, що окупація Криму стає для РФ дедалі дорожчою, оскільки удари по інфраструктурі та логістиці паралізують півострів.

Ми раніше інформували, що на тлі українських атак, що призвели до блекаутів і дефіциту пального в окупованому Криму, російські загарбники масово тікають з півострова.

Реклама

Новини партнерів