Крим

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Від ранку 21 червня у Криму лунають потужні вибухи, а у різних регіонах відсутнє світло. Окрім того, окупаційна «влада» повністю зупинила продаж пального.

Про це повідомляють кримські пабліки.

«У Джанкої 10 хвилин тому пролунав вибух у районі військового містечка. Над містом літають БПЛА з Х-подібним крилом», — йдеться у повідомленні.

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Також потужні вибухи пролунали у Сімферополі в Мар’їно, над селищем Штурмове в Севастополі.

Де проблеми зі світлом

На тлі масованої атаки після вибухів на території півострова виникли серйозні проблеми із електропостачанням. За інформацією кримських тг-каналів, без електрики залишилися мешканці Північно-Західного, Центрального та Південнобережного енергорайонів. Причина — пошкодження в електромережах, що призвело до перевантаження та відключення мереж.

Тому окупанти запроваджують графіки відключення світла. Зокрема, проблеми зі світлом фіксують у:

Севастополі,

Великій Ялті,

Красноперекопську,

Алушті

Армянську,

Джанкої

На місцях працюють аварійні бригади, але коли саме відновлять електропостачання для росіян — невідомо.

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У Криму заборонили продаж пального

Окрім того, окупаційна «влада» повідомляє про повну зупинку продажу пального на АЗС. Тепер його можуть купити лише для держслужб.

Сьогодні, 21 червня, з 9:00 на кримських АЗС припинено відпуск палива як за готівку та безготівковим розрахунком, так і за талонами для фізичних та юридичних осіб», — заявив гауляйтер Криму Аксьонов.

Чому виникла паливна криза на півострові, російський гауляйтер не пояснив мешканцям Криму. Він закликав зберігати спокій.

Зеленський підтвердив удар по Керчі

Президент України Володимир Зеленський підтвердив атаку на Керч. За його словами, українські сили атакували воєнну логістику, нафтову галузь та протиповітряну оборону окупантів.

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«Все це справедливі відповіді на жорстокі російські удари проти наших людей. Я дякую воїнам СБУ, СБС, ГУР та ССО за успішну роботу на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту» — написав глава держави у тг-каналі та подякував за точність влучання.

Зеленський зазначив, що уражень зазнали об’єкти по обидва боки Кримського мосту: морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі.

Також було успішно уражено військову логістику, чотири радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 та два комплекси «Панцир».

Нагадаємо, вночі у Керчі лунала серія вибухів. За даними OSINT-аналітиків ASTRA, удари припали по нафтобазі, яка розташована недалеко від Кримського мосту, та порту «Кавказ».

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