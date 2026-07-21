Крим поринув у пітьму: потужні вибухи та грандіозна пожежа під Сімферополем (відео)

Пожежа у Криму після вибухів / © Крымский ветер

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Частина окупованого Криму опинилася в темряві через відключення світла після нічних вибухів 21 липня. Виникли пожежі на об’єктах інфраструктури та у великому оптово-розподільчому центрі.

Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.

Близько 04:00 у районі Великої Ялти пролунав потужний вибух, після чого на Південному березі Криму частково зникло електропостачання.

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За даними каналу «Крымский ветер», який посилається на супутникові знімки, поблизу електропідстанції та будівлі російського МНС у Понизівці виникла пожежа.

Крім того, у селі Чистеньке спалахнула пожежа на найбільшому оптово-розподільчому центрі мережі ПУД. Вона працює на території окупованого півострова на базі захоплених магазинів української мережі АТБ.

Дата публікації 08:41, 21.07.26 Кількість переглядів 29 У частині Криму блекаут після вибухів, горить великий оптовий центр

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня у Криму пролунала серія вибухів, зокрема в Алушті та Ялті, після чого в цих містах зникло світло. У Ялті, імовірно, знову постраждала електропідстанція на пагорбі Дарсан, також там чули стрілянину. У Феодосії повідомляли про роботу мобільних вогневих груп.

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