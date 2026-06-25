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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2107
Час на прочитання
1 хв

Крим розірвали потужні вибухи: дрони атакували увесь півострів, узбережжя залишилося без світла (відео)

Після масованої атаки Крим занурився у темряву — на півострові фіксують відключення електрики.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Севастополь.

Севастополь. / © Associated Press

Вночі проти четверга, 25 червня, у різних куточках тимчасово анексованого Криму знову лунали вибухи. На півострові фіксують відключення світла.

Що відомо про вибухи у Криму та наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Моніторингові канали повідомляли про велику кількість вибухів у різних населених пунктах. Зокрема, гучно було у районі Севастополя, Сімферополя, Євпаторії, Ялта, поблизу Сак.

Зокрема, за даними моніторів, працювали сили ППО. Наразі інформації від окупаційної «влади» Криму немає. Водночас місцеві жителі повідомляли у Мережі про пожежі та масований наліт БпЛА з кількох напрямків одночасно.

Деталі атаки на Крим

Телеграм-канал «Кримський вітер» пише про те, що цієї ночі гучно було в Севастополі та Сімферополі.

На півострові було атаковано об’єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, ударів зазнали Балаклавська та Таврійська ТЕЦ. Після «прильотів» майже уздовж всього узбережжя розпочалися блекаути.

Повідомлялось також про потужний вибух в районі аеродрому «Кача», який стався близько 04:00.

Нагадаємо, минулої ночі, 24 черня, Крим також атакували безпілотники. Після вибухів і влучань у Севастополі розпочався блекаут. По головній електропідстанції міста було «шість-сім прильотів». Крім того, сталися масштабні пожежі на військових об’єктах російських окупантів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2107
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