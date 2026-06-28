Пожежа на Сакській ТЕЦ / © соцмережі

Реклама

Після атаки на Крим на енергооб’єкті виникла пожежа. Горить Сакська теплова електростанція (ТЕЦ).

Про це повідомляє моніторингова група «Кримського вітру» з посиланням на дані супутникової зйомки.

Як свідчать знімки, пожежа спостерігається в районі резервуарів з паливом.

Реклама

За даними пабліків, електрична потужність Сакської теплоелектроцентралі становить 149,4 МВт, теплова потужність — 138 Гкал/год. Вона є основним виробником теплової енергії в Саках.

© соцмережі

Вибухи у Криму — що відомо

Вночі 28 червня Крим був під атакою. Під час тривоги пролунали вибухи одразу в кількох районах півострова. За даними моніторингових пабліків, звуки вибухів було чути у Сімферополі, Севастополі та Саках.

А у Саках, за словами очевидців, лише протягом години було 16 вибухів із загравою. Після атаки виникло задимлення.

Новини партнерів