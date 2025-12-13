Землетрус / © Associated Press

У Чорному морі поблизу тимчасово окупованого Севастополя 12 грудня стався землетрус магнітудою 4,4. Підземні поштовхи зафіксували сейсмологи ввечері.

Про це повідомили Європейський середземноморський сейсмологічний центр та Головний центр спеціального контролю України.

Епіцентр землетрусу був розташований у морі на відстані близько 26 кілометрів від Севастополя. Осередок залягав на глибині приблизно 10–16 кілометрів. Подія сталася близько 19:13 за київським часом. Українські фахівці зазначають, що землетрус класифікується як відчутний.

Представники окупаційної влади Севастополя заявили, що інфраструктура міста не зазнала пошкоджень.

Кримський півострів належить до сейсмонебезпечних регіонів, тому підземні поштовхи тут можуть фіксуватися час від часу.

Нагадаємо, ввечері 11 грудня у Тернопільській області стався землетрус. Магнітуда склала 2,9 (за шкалою Ріхтера). Такий землетрус відноситься до відчутних.