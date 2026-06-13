"Крим стане островом": у Міноборони закликали до термінової евакуації з півдня України

Вибухи у Криму

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На Крим чекають нові труднощі, він стане островом. Про це заявив радник міністра оборони Сергій Стерненко.

Радник міністра оборони закликає жителів окупованих районів Запорізької, Херсонської та Донецької областей евакуюватися. Він підкреслює, що у росіян виникнуть значні проблеми через відсутність логістики.

«Це буде найтяжче літо для нашого противника», — наголосив Сергій Стерненнко.

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Раніше начальник Запорізької ОВА Іван Федоров закликав українців, які перебувають на тимчасово окупованій території, не відкладати рішення про виїзд і спробувати евакуюватися.

Про це Федоров сказав у відеозверненні, поширеному в соцмережах.

«Ворог надто довго вважав Мелітополь, Бердянськ, Енергодар та Генічеськ своїм глибоким тилом. Надто довго використовував окуповану частину Запорізької та Херсонської областей як логістичний центр для забезпечення своїх військ. Надто довго переконував людей, що окупація — назавжди. Сьогодні ситуація змінюється: Сили оборони України системно завдають ударів по військовій інфраструктурі окупантів, їхніх пунктах управління, складах боєприпасів, логістичних центрах та маршрутах забезпечення», — сказав він.

Федоров наголосив, що російська армія «фактично прикривається мирними людьми»: «Що більше окупанти використовують тимчасово окуповані території для військових потреб, то більше ризиків виникає для цивільних людей. Саме тому я закликаю всіх, хто має таку можливість, не відкладати рішення про виїзд».

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Як виїхати?

Нині прямого виїзду на територію, підконтрольну уряду України, немає. Однак можливість евакуації все ж існує, зазначив Федоров. У Запорізькій ОВА закликали звертатися за наступними контактами:

Благодійний фонд «Схід SOS» — 0 800 332 614 ;

Координаційний гуманітарний центр — 203 ;

урядова лінія зв’язку — (096) 078-84-33 (WhatsApp / Telegram / Viber);

Офіс омбудсмена — 0 800 50 17 20 ; +38 (044) 299 74 08 ; +38 093 406 80 17 ;

Save Ukraine — +38 044 333 81 29 ;

гаряча лінія Запорізької ОДА — 0 800 331 630.

Україна «відрізає» Крим — останні новини

Нагадаємо, ЗСУ влаштували окупантам у Криму тотальний «логістичний локдаун», перерізавши всі сухопутні шляхи. Командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді заявив про швидку ізоляцію півострова.

Зазначимо, що Сили оборони України ведуть системну роботу з ліквідації російських логістичних шляхів у тимчасово окупованому Криму. Результатом цих точкових ударів уже стало руйнування Чонгарського мосту та суттєве пошкодження переправ в районі Армянська. Як заявив майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук, такі втрати є критичними для загарбників. За його словами, руйнування ключових артерій гарантовано підірве бойові спроможності ворожого угруповання на передовій.

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