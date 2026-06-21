Крим стає для окупантів "валізою без ручки": що насправді відбувається на півострові

Черги на АЗС у Криму / © із соцмереж

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Росія й надалі триматиметься за Крим як за ключовий символ і один із головних трофеїв війни — навіть якщо півострів фактично опиниться в ізольованому режимі. Для Кремля це не лише територія, а й важливий елемент ідеології, а також стратегічні бонуси, зокрема контроль над акваторією Азовського моря.

Про це пише голова Сил Безпілотних Систем ЗС України Роберт «Мадяр» Бровді.

Втім, за словами Мадяра, з військової точки зору Крим як плацдарм для подальших атак дедалі більше втрачає значення. Ситуація поступово змінюється під впливом системних ударів по інфраструктурі, логістиці та військових об’єктах.

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«Рецепт» українського борщу від «Мадяра»

Як зазначає Мадяр, росіянам у Криму подають фірмовий український «борщ». Йдеться про ураження ППО та флоту, проблеми з постачанням, скорочення туристичного потоку, перебої з енергопостачанням і транспортні обмеження.

«Годуй, дідо бункерний (Путін — ред.), дотаціями, але не мрій контролювати, — як було, вже не буде», — запевняє він.

Попри це, контроль над півостровом уже не виглядає таким стабільним, як раніше. Ситуація для Росії поступово ускладнюється, а утримання Криму перетворюється на дедалі більший виклик.

Українцям на тимчасово окупованих територіях радять бути обережними, уникати військових об’єктів і дбати про власну безпеку, зважаючи на підвищені ризики.

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«Птах працює ювелірно, проте тріски щоразу літатимуть при рубці лісу. У інакший спосіб демілітаризувати хробака та викурити 1 млн окупосів з півострова не вбачається. Роботи йобом і ми її знаємо», — відзначає «Мадяр».

За його прогнозом, розвиток подій навколо Криму може мати не лише військове, а й політичне значення. Це може стати справжнім переламним для російської системи, яка тривалий час тримаються на символах і контролі. Військовий нагадує: усі диктатору падають раптово.

«Сьогодні Крим московський „лагає“. Валіза без ручки- тяжка ноша. Птахи СБС реалізовують рецепт борщу від Українського Волелюбного Птаху у ТОТ», — завершив Бровді.

Раніше йшлося про те, що у неділю, 21 червня, Крим потрапив під серйозну атаку БпЛА. Там лунають вибухи, а у деяких регіонах — зникло світло. Щобільше, місцеві АЗС, за інформацією пабліків, повністю зупинили продаж пального.

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