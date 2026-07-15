Крим. / © Associated Press

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У середу, 15 липня, у низці районів тимчасово анексованого Криму, зокрема і в Керчі, сталися відключення світла після атаки безпілотників. Окрім того, спостерігаються перебої з водопостачанням.

Про це повідомляють різні Телеграм-ресурси та так звана окупаційна влада.

Після атаки БпЛА місто Керч залишилося повністю без електропостачання. Російська окупаційна «влада» звітує про аварійні роботи та переведення критичної інфраструктури на резервні джерела живлення. За словами «голови адміністрації Керчі» Івана Кошеля, усі міські служби нібито залучені до ліквідації наслідків атаки.

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У місті Саки також тривають відключення електроенергії. Місцевих мешканців попередили, що аварійні бригади нібито працюють цілодобово. Щоправда, коли саме світло повернеться у звичний режим — не уточнюють. Окрім того, під час відключень електроенергії водопостачання у Саках подають лише з 13:00 до 19:00.

У «Крименерго» підтвердили пошкодження об’єктів електропостачання та аварійні відключення, що виникли. За даними енергетиків, без світла залишилися частина населених пунктів у Північно-Західному та Східному енергорайонах окупованого півострова.

«У Криму діють обмеження електропостачання. Відключення електроенергії відбуватимуться оперативно залежно від ситуації у енергорайонах. У обстановці, що склалася, інформувати населення про час подачі електроенергії не є можливим», — повідомили в компанії.

За даними Телеграм-каналу “Крымский ветер” так звані два енергорайони нараховують чимало населених пунктів. Йдеться про Чорноморський, Раздольненський, Сакський райони і міський округ Євпаторія на північному-заході. На сході це Ленінський і Кіровський райони, міський округ Феодосія (включаючи саму Феодосію, селища Приморський, Коктебель та Орджонікідзе), міський округ Судак тощо.

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Коли саме буде відновлено електроенергію, невідомо. Водночас у підприємстві «Вода Криму» повідомили, що через аварію на мережах «Крименерго» знижено тиск води в дев'яти районах півострова.

Нагадаємо, українські військові розгорнули масштабну кампанію зі створення логістичної ізоляції тимчасово окупованого Криму — на суходолі, у Чорному морі та в повітряному просторі. The Telegraph наголошує, що завдяки ударам удронів по стратегічних об’єктах півострів зіткнувся з низкою серйозних проблем. Зокрема, у Криму фіксують масштабні перебої з електропостачанням, дефіцит пального та помітне падіння кількості російських туристів.

Дата публікації 21:38, 10.07.26 Кількість переглядів 17 Росіяни збожеволіли на заправках! Черги видно з космосу, а кримчан не пускають заправлятися

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