Крим у вогні після серії вибухів: горять електропідстанції по всьому півострову, дістали міст

У Криму після атаки знеструмлено частину півострова / © Associated Press

Реклама

У ніч проти 3 липня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів, було здійснено атаки на енергооб’єкти. Зокрема, горить електроподстанція ПС 110 кВ Саки.

Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

Також сталася пожежа на електроподстанції в Старому Кримі. У повідомленні йдеться про те, що ПС 110/35/10 кВ Старий Крим — це важливий вузол електромереж, вузлова станція напругою 110 кВ. У місті Старий Крим та навколишніх селах після вибухів зникло світло.

Реклама

Крім об’єктів енергетики, були уражені й логістичні шляхи — поблизу села Мар’янівка зафіксовано пожежу в районі залізничного мосту біля села Янтарне.

Ситуація у Криму — останні новини

25 червня президент України Володимир Зеленський затвердив початок 40-денної операції впливу на Росію, ціль якої — змусити РФ сісти за стіл переговорів.

У СБУ повідомили, що в рамках цього «проєкту» за допомогою дронів вже атакували російські судна військового забезпечення у Керчі та засоби ППО у районі Керченської протоки.

Паралельно підрозділи СБС завдали ударів по енергетичній та паливній інфраструктурі: у Керчі атаковано нафторезервуари на Камиш-Бурунській ТЕЦ, а поблизу Сімферополя (село Трудове) — газорозподільчу станцію. Також 427-ма окрема бригада СБС «Рарог» та 413-й окремий полк СБС «Рейд» уразили електропідстанцію «Західно-Кримська» в районі Кар’єрного.

Реклама

20 червня Україна також завдала удару по мосту через Генічеську протоку на Херсонщині, який використовувався для забезпечення російської військової логістики між півднем та тимчасово окупованим Кримом.

Напередодні російські військові провели командно-штабні навчання в Криму, під час яких моделювали можливий наступ Збройних сил України та сценарії деокупації півострова. Основну увагу приділили відпрацюванню дій у разі десантної операції та спроб ізоляції регіону.

У межах оперативної гри до роботи долучили офіцерів у запасі та відставці.

Новини партнерів