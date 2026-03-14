Крим у вогні: ССО вдарили по порту в Керченській протоці — перші подробиці
ССО уразили російський порт в Керченській протоці, який противник використовує для логістики з Кримом.
Підрозділи Deep-strike ССО уразили морський порт «Кавказ» в місті Чушка на російській стороні Керченської протоки.
Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.
Порт, який противник використовує для логістики з Кримом, розташований майже за 300 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
На території порту розташовані причали, паромний комплекс, термінали для перевалки зерна, нафтопродуктів та хімічних вантажів.
Ворог через порт «Кавказ» забезпечує експортно-імпортні операції, рейдову перевалку великотоннажних суден.
«Deep-strike удари проводяться по ворожих обʼєктах на території Росії. Ураження логістичних вузлів противника підриває його воєнні спроможності. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України», — резюмує Командування ССО.
Нагадаємо, у ніч проти 14 березня майстри Департаменту активних дій ГУР МО України завдали успішних ударів по двох військових суднах держави-агресорки Росії. Внаслідок операції виведено з ладу ворожий залізничний пором «Славянін» та пошкоджено судно «Авангард», які противник використовував для ведення злочинної війни проти України.