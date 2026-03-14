ССО уразили російський порт в Керченській протоці

Підрозділи Deep-strike ССО уразили морський порт «Кавказ» в місті Чушка на російській стороні Керченської протоки.

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.

Порт, який противник використовує для логістики з Кримом, розташований майже за 300 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

На території порту розташовані причали, паромний комплекс, термінали для перевалки зерна, нафтопродуктів та хімічних вантажів.

Ворог через порт «Кавказ» забезпечує експортно-імпортні операції, рейдову перевалку великотоннажних суден.

«Deep-strike удари проводяться по ворожих обʼєктах на території Росії. Ураження логістичних вузлів противника підриває його воєнні спроможності. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України», — резюмує Командування ССО.

Нагадаємо, у ніч проти 14 березня майстри Департаменту активних дій ГУР МО України завдали успішних ударів по двох військових суднах держави-агресорки Росії. Внаслідок операції виведено з ладу ворожий залізничний пором «Славянін» та пошкоджено судно «Авангард», які противник використовував для ведення злочинної війни проти України.