Крим "відрізають" з трьох напрямків: ЗСУ почали нову кампанію з блокади півострова

ЗСУ розпочали нову кампанію з блокади Криму на суходолі, в морі та в повітрі / © ТСН

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Українська армія розпочала масштабну кампанію з повної логістичної ізоляції тимчасово окупованого Криму на суходолі, в морі та в повітрі. Завдяки успішним атакам вітчизняних ударних дронів півострів зіткнувся з масовими відключеннями електроенергії, гострим дефіцитом пального та стрімким скороченням туристичного потоку з Росії.

Про це пише The Telegraph.

Удари по логістиці та паливна криза

Спочатку українські безпілотники планомірно знищували сухопутний коридор і залізничне сполучення, які з’єднують окупований півострів з територією Росії. Згодом мішенями стали ключові інфраструктурні об’єкти, нафтопереробні заводи, електростанції та вежі протиповітряної оборони ворога. Цього тижня українські захисники змістили фокус уваги на російський «тіньовий флот», уразивши одразу 76 суден, які намагалися переправити пальне через Азовське море.

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Атаки значно посилилися щонайменше на шести вузьких логістичних точках Криму, включно з Чонгарським мостом і Генічеською переправою. Під постійним вогневим контролем перебуває стратегічна 628-кілометрова траса Р-280 «Новоросія», що з’єднує Ростовську область РФ із півостровом. Серйозних руйнувань, які зафіксовано на супутникових знімках, зазнав і наземний нафтоналивний термінал у порту Керчі.

Такі дії призвели до того, що російська окупаційна влада була змушена повністю призупинити продаж пального приватним особам. Внаслідок цього виникла паралельна тіньова економіка, де через платформи електронної комерції та Telegram нелегально продають бензин за цінами до 6,6 дол. (приблизно 270 грн) за літр. Дефіцит бензину вдарив не лише по півострову, а й вплинув на щонайменше 78 із 83 суб’єктів федерації самої РФ, що викликало напруженість на автозаправних станціях.

Наслідки для населення і військ РФ

Успішна кампанія України також вплинула на туристичну галузь півострова, яка раніше приносила значні доходи окупантам. Якщо торік російські туристи залишили місцевій владі близько 5 мільярдів рублів (58 мільйонів доларів США), то нині майже 79% бронювань готелів у курортний сезон скасовано. Місцеві жителі масово виїжджають з Криму, утворюючи багатокілометрові черги на контрольно-пропускних пунктах.

Водночас на півострові панує тотальна енергетична криза: відключення світла тривають майже щодня, а водопостачання в окремих районах здійснюється лише протягом однієї години на добу. Порожні банкомати та зачинені магазини змушують людей долати великі відстані пішки, оскільки громадський транспорт зупинився через брак пального.

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Така асиметрична стратегія ведення війни з боку України суттєво уповільнює просування росіян на інших ділянках фронту. Звуження можливостей логістики та удари по складах боєприпасів вплинули на щільність артилерійського вогню ворога. Якщо пів року тому співвідношення артилерійських пострілів становило 2,4 до 1 на користь Росії, то нині цей показник знизився до 1,6 до 1.

Дрони зі штучним інтелектом: нова ера війни

Головним інструментом цієї перемоги стали технологічні досягнення українських розробників у сфері безпілотної авіації. Сьогодні Сили оборони масово використовують ударні безпілотники середнього радіуса дії, які виробляються з доступних компонентів, зокрема дерева, полістиролу та деталей, надрукованих на 3D-принтерах. Ці дрони оснащені терміналами Starlink, що значно розширює їхній радіус дії та робить менш вразливими до ворожих перешкод.

Проте найвагомішою перевагою стало впровадження систем автономного наведення на основі штучного інтелекту. Це дозволяє безпілотникам самостійно ухвалювати рішення на фінальному етапі польоту без втручання пілота чи радіосигналів, що робить їх повністю невразливими до систем радіоелектронної боротьби ворога. Термінальне наведення стало ключовим рішенням для подолання проблеми радіогоризонту та браку досвіду в окремих пілотів.

Українські захисники активно застосовують як американські системи Hornet, так і розробки вітчизняних стартапів на зразок Darts, Bulava та RAM-2X. Лише одна компанія-розробник NORDA Dynamics протягом 2024 року поставила на фронт близько 70000 автономних модулів, співпрацюючи з майже 200 різними військовими підрозділами. Однак розробники попереджають, що ця технологічна перевага може зберегтися лише до осені, поки Росія не знайде ефективні способи протидії.

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Україна «відрізає» росіян від Криму — останні новини

Напередодні українські сили безпілотних систем завдали масштабного удару по суднах російського «тіньового флоту», уразивши одразу 13 плавзасобів біля берегів Криму. За словами командувача СБС Роберта Бровді, під прицілом опинилися десять танкерів, суховантаж, паром і морський буксир, які ворог використовував для морської логістики. Окрім атаки на морі, українські безпілотники в межах проєкту «Кримський рубильник off» успішно відпрацювали по енергетичній інфраструктурі, уразивши п’ять електропідстанцій на тимчасово окупованому півострові.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують, що ЗСУ розпочали новий етап операції щодо ізоляції Криму, зосередившись на ударах по російських морських суднах і танкерах. Експерти зазначають, що постійні удари середньої й великої дальності погіршують наземну логістику між Росією та півостровом, змушуючи окупантів повністю покладатися на морське постачання пального. Посилення таких атак демонструє високу здатність України швидко адаптуватися до змін у тактиці ворога.

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