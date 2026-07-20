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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
1 хв

Крим здригається від потужних вибухів: в Алушті та Ялті зникло світло

Місцеві жителі повідомляють про перебої з електропостачанням в Алушті та Ялті, а також роботу мобільних вогневих груп у Феодосії.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Вибухи пролунали у Криму

Вибухи пролунали у Криму / © Associated Press

У ніч проти 20 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

За інформацією пабліка, близько 00:27 у Алушті пролунав потужний вибух, після чого в частині міста зникло світло.

Також після вибуху електропостачання зникло в Ялті. За даними каналу, імовірно, під удар знову потрапила електропідстанція на пагорбі Дарсан.

Крім того, жителі Феодосії повідомили про роботу мобільних вогневих груп.

Згодом у Ялті пролунали нові вибухи, також місцеві жителі чули стрілянину.

Офіційних коментарів від окупаційної влади щодо наслідків нічної атаки наразі немає.

Раніше повідомлялося, що виведення більшості російських поромів із ладу суттєво ускладнює логістику окупаційних військ та постачання до тимчасово окупованого Криму.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 19 липня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
173
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