Крим здригається від потужних вибухів: в Алушті та Ялті зникло світло

Вибухи пролунали у Криму / © Associated Press

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У ніч проти 20 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

За інформацією пабліка, близько 00:27 у Алушті пролунав потужний вибух, після чого в частині міста зникло світло.

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Також після вибуху електропостачання зникло в Ялті. За даними каналу, імовірно, під удар знову потрапила електропідстанція на пагорбі Дарсан.

Крім того, жителі Феодосії повідомили про роботу мобільних вогневих груп.

Згодом у Ялті пролунали нові вибухи, також місцеві жителі чули стрілянину.

Офіційних коментарів від окупаційної влади щодо наслідків нічної атаки наразі немає.

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Раніше повідомлялося, що виведення більшості російських поромів із ладу суттєво ускладнює логістику окупаційних військ та постачання до тимчасово окупованого Криму.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 19 липня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники.

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