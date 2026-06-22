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Крим здригається від сильних землетрусів — будинки хитаються, люди в паніці (мапа)
У пабліках повідомляють про сильні коливання, які похитують будинки. Епіцентри землетрусів розташовувалися біля берегів Севастополя у Чорному морі.
В окупованому Криму вранці 22 червня зафіксували чотири сильні землетруси.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Підземні поштовхи було відчутно о 05:09, 05:27, 06:14 та 07:11. За даними Головного центру спеціального контролю, епіцентри землетрусів знаходилися біля берегів Севастополя у Чорному морі — на відстані 8 км, 7 км та двічі — 13 км від узбережжя Криму.
За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних. Магнітуда коливань — 3,6; 3,7; 3,3 та 3,8 за шкалою Ріхтера.
Тим часом у пабліках повідомляють про сильні коливання, які похитують та трясуть будинки. Жителі півострова панікують через землетруси.
«Сильно затремтіло, що аж стіни захиталися», — пишуть вони.
Нагадаємо, в окупованому Армянську у Криму виникла потужна пожежа на об’єкті російських окупантів. Про це свідчать супутникові знімки.