Землетрус / © Associated Press

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В окупованому Криму вранці 22 червня зафіксували чотири сильні землетруси.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Підземні поштовхи було відчутно о 05:09, 05:27, 06:14 та 07:11. За даними Головного центру спеціального контролю, епіцентри землетрусів знаходилися біля берегів Севастополя у Чорному морі — на відстані 8 км, 7 км та двічі — 13 км від узбережжя Криму.

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За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних. Магнітуда коливань — 3,6; 3,7; 3,3 та 3,8 за шкалою Ріхтера.

Тим часом у пабліках повідомляють про сильні коливання, які похитують та трясуть будинки. Жителі півострова панікують через землетруси.

«Сильно затремтіло, що аж стіни захиталися», — пишуть вони.

© Головний центр спеціального контролю

Нагадаємо, в окупованому Армянську у Криму виникла потужна пожежа на об’єкті російських окупантів. Про це свідчать супутникові знімки.

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