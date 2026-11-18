Андрія Осіпова взяли під варту без права застави / © Радіо Свобода

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Вищий антикорупційний суд відправив під варту фігуранта резонансної справи НАБУ та САП «Карфаген» Андрія Осіпова. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» із зали суду.

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Фігуранту «Карфагена» Осіпову обрали запобіжний захід

На плівках НАБУ та САП в операції «Карфаген» він, ймовірно, фігурує за прізвиськом «Кримінал». Андрія Осіпова підозрюють у співзаснуванні злочинної організації. За словами прокурора, Осіпов уже перебуває під вартою в межах іншого кримінального провадження.

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Під час засідання сторона обвинувачення наполягала саме на такому рішенні та детально обґрунтувала низку серйозних ризиків.

Зокрема, прокурор наголосив на ймовірності втечі підозрюваного, можливості його тиску на свідків, знищення важливих доказів, а також скоєння нових правопорушень з огляду на його розгалужені зв’язки.

Своєю чергою, захисники підозрюваного просили суд або повністю відхилити клопотання прокуратури, або ж призначити невелику заставу.

Сам Андрій Осіпов під час судового засідання зазначив, що повністю підтримує позицію своїх адвокатів і готовий нести відповідальність, якщо його провину доведуть. Він також сказав, що не відмовляється від співпраці зі слідством, але не хоче давати свідчення публічно.

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На запитання журналістів він відповідати не став.

Справа НАБУ та САП «Карфаген»: що потрібно знати

У межах спецоперації «Карфаген» детективи НАБУ та прокурори САП викрили розгалужену злочинну мережу, яка роками купувала лояльність топпосадовців силових структур для захисту тіньового наркотичного бізнесу.

На чолі кримінального синдикату стояв неодноразово судимий фігурант, відомий під прізвиськом «Кримінал». Він скооперувався з лідером міжнародного наркосиндикату «Хімпром» на прізвисько «Мексиканець» і втягнув у злочинну схему впливових посадовців із лав СБУ, Офісу генерального прокурора та Національної поліції.

Користуючись «дахом» від правоохоронців, зловмисники гарантували безперешкодне функціонування щонайменше 52 шахрайських колцентрів. Там працювали тисячі операторів, які щоденно виманювали гроші у людей. Фіксована такса за захист від рейдів та обшуків становила 7000 доларів на місяць із кожного офісу — ці суми переказували криптовалютою на підконтрольні силовикам криптогаманці.

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Сфера інтересів угруповання не обмежувалася телефонним шахрайством. Учасники організації торгували наркотичними речовинами через мережу магазинів U420, друкували підроблені банкноти євро у спеціально облаштованому підпільному цеху, а також виконували замовлення на викрадення людей. Потерпілих утримували у підвалах, катували та вибивали з них мільйонні викупи. Уникати викриття фігурантам допомагали корумповані правоохоронці, які зливали їм закриті дані з відомчих баз та інформацію з камер спостереження.

Ключовою ланкою в цій схемі виступав генерал-майор СБУ під прізвиськом «Акім». Він «залагоджував» проблеми всередині спецслужби та в органах прокуратури, блокував арешти активів і зводив спільників із потрібними людьми. За таке сприяння представники СБУ за лічені місяці збагатилися на мільйони в USDT.

Хоча фігуранти ретельно конспірувалися, тимчасово зупиняли роботу колцентрів на період перевірок і тиснули на судову гілку влади через «своїх» поліцейських, антикорупційним органам вдалося задокументувати всю ієрархію угруповання. Слідство у цій справі триває.

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