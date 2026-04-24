Поліція отримає повноваження самостійно затримувати ухилянтів і доправляти їх до ТЦК

В уряді активно обговорюють кардинальну зміну підходів до розшуку військовозобов’язаних, які ухиляються від візиту до військкоматів. Ініціатива передбачає передавання ключових адміністративних і каральних функцій від ТЦК безпосередньо до працівників поліції.

Про підготовку відповідних законодавчих змін та розширення повноважень правоохоронців пише NV з посиланням на власні джерела в органах державної влади.

Передавання повноважень від ТЦК до поліції

Зараз поліція не займається цілеспрямованим розшуком осіб, які проігнорували повістку або не пройшли військово-лікарську комісію, а адміністративні протоколи за такі порушення виписують винятково представники ТЦК. Кримінальна відповідальність та реальний розшук настають лише тоді, коли людина вже пройшла медкомісію, отримала бойове розпорядження і не з’явилася до місця служби.

Однак у Міністерстві оборони пропонують докорінно змінити цю систему. Очікується, що поліція отримає повні списки з системи «Оберіг» з іменами, адресами й телефонами сотень тисяч громадян, які перебувають у розшуку, після чого правоохоронці муситимуть їх розшукати, затримати та доправити до ТЦК.

Реакція МВС та необхідність змін до законів

Для реалізації такого масштабного задуму команді урядовців доведеться вносити суттєві зміни до законів України. В самому Міністерстві внутрішніх справ офіційно не коментують ці новації, зазначаючи лише, що на них хочуть повністю перекласти вуличне оповіщення для зменшення суспільної критики ТЦК.

«Натомість у Міністерстві оборони подавали ідею забрати адміністративну відповідальність від ТЦК і передати поліції, щоб поліцейські складали адміністративні матеріали на тих, хто має статус „у розшуку“», — цитує видання свого співрозмовника в уряді.

Згідно з чинним законодавством, наявність статусу особи з інвалідністю гарантує звільнення від служби, проте мобілізація таких громадян у травні 2026 року все ж можлива за певних умов. Зокрема, людина може піти до війська добровільно, підписавши контракт за власним бажанням, якщо відповідна бригада погодиться взяти її на службу.

Крім того, опинитися на фронті можуть ті особи з інвалідністю, які вчасно не переоформили свої документи або взагалі не подали заяву на відстрочку через застосунок «Резерв+» чи ЦНАП. Також право на звільнення від служби анулюється, якщо під час перекомісії лікарі визнають громадянина повністю здоровим.

Для уникнення проблем із ТЦК фахівці радять військовозобов’язаним регулярно перевіряти статус своїх документів, адже автоматичне подовження відстрочки від мобілізації в Україні вчергове відбудеться 4 травня. Ця опція доступна широкому колу осіб, зокрема студентам денної форми, багатодітним батькам і родичам загиблих захисників, чиї дані вчасно синхронізуються у державних реєстрах.

Щоб переконатися в актуальності статусу, достатньо просто оновити електронний військовий квиток у застосунку «Резерв+». Якщо замість нової дати відображається стара інформація або відстрочка взагалі зникла, громадянинові доведеться особисто звертатися до Центру надання адміністративних послуг із повним пакетом паперових документів для усунення помилки.