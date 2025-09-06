Кримінальна відповідальність для військових: в Міноборони зробили важливу заяву щодо скандального законопроєкту

ЗСУ / © ТСН.ua

Міноборони після консультацій із керівництвом профільних комітетів заявило про необхідність виключення із законопроєкту №13452, який викликав суспільний резонанс, положень про посилення відповідальності військових за непокору.

Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства, опублікованому в суботу, 6 вересня.

У Міноборони вважають, що законопроєкт №13452 потребує доопрацювання спільно з комітетами Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та з питань правоохоронної діяльності.

«Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості», — заявили в оборонному відомстві.

Також повідомляється, що Міноборони та представники парламенту досягли домовленості про цілковиту підтримку поданого до парламенту президентом України проєкту закону «Про Військового омбудсмана».

Свою позицію оборонне відомство висловило після масових протестів проти двох законопроєктів, які перебувають на розгляді у парламенті:

Законопроєкт №13260 Верховна рада підтримала 4 вересня у першому читанні. Він фактично повертає кримінальну відповідальність за самовільне залишення військової частини (СЗЧ).

Законопроєкт №13452 передбачає покарання 5 до 10 років позбавлення волі (без можливості для суду призначити більш м’яке покарання чи випробувальний термін) за за невиконання наказу від командирів.

Нагадаємо, напередодні, 5 вересня, у Києві на Майдані Незалежності протестували проти законопроєктів №13260 та №13452, які значно обмежують права військових та посилюють кримінальну відповідальність.