Кримінальна відповідальність за незаконний виїзд з України: юрист пояснив деталі

Пропозиція щодо запровадження кримінальної відповідальності за виїзд з України під час воєнного стану є популізмом і не має юридичних підстав.

Таку думку висловив юрист Ростислав Кравець для «Труха».

«Насправді ця пропозиція щодо впровадження кримінальної відповідальності за ніби незаконний перетин кордону, виїзд з країни — вона ні до чого. Це більше такий політичний лозунг, який можна порівняти із закликами зобов’язати представників ТЦК носити бодікамери», — заявив Кравець.

Чи є закон, який забороняє виїзд чоловікам під час війни

За словами Кравця, відсутній закон, який би безпосередньо забороняв українцям чоловічої статі віком від 18 до 60 років виїжджати за межі країни під час воєнного стану.

«Такий закон повинен бути на підставі статті 33 Конституції України. Сьогодні його немає», — наголосив юрист.

Чи буде ефективною кримінальна відповідальність

Кравець пояснив, що навіть у разі запровадження кримінальної відповідальності вона не вирішить проблему:

«Якщо вони встановлюють один рік строку притягнення до відповідальності, це нічого не змінить. Навіть якщо п’ять років зроблять, усе одно воно скінчиться».

Експерт переконаний: такі ініціативи мають на меті радше психологічний тиск на суспільство, ніж реальне вирішення проблеми.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України пропонує запровадити кримінальну відповідальність за спробу незаконного виїзду з країни під час воєнного стану. Відповідний законопроєкт уже подано до парламенту.

Згідно з документом, спроба перетнути кордон поза пунктами пропуску або за підробленими документами каратиметься штрафом від 51 до 170 тисяч гривень або позбавленням волі на строк до трьох років. Окремо передбачено покарання за умисне пошкодження прикордонної інфраструктури.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, пропонується доповнити статтю 332 Кримінального кодексу України, передбачивши відповідальність за:

незаконний перетин державного кордону під час дії воєнного або надзвичайного стану поза пунктами пропуску;

перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення;

порушення призовником чи військовозобов’язаним встановленого строку перебування за межами України.

До слова, від 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан, який, зокрема, забороняє виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років, окрім визначених законом випадків. Попри це, чимало чоловіків намагаються нелегально покинути країну, щоб уникнути мобілізації.