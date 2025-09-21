Кримінальна відповідальність за СЗЧ: військовий сказав, кого не можна карати

Самовільне залишення частини / Ілюстративне зображення

Український військовий батальйону «Айдар», сержант т.в.о. командира взводу Станіслав Бунятов з позивним «Осман» висловив негативне ставлення до повернення кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини (СЗЧ). На його думку, ця проблема не є особистою провиною солдата, особливо якщо його мобілізували примусово.

Про це він сказав в інтерв’ю ютуб-каналу Informer.

«СЗЧ — це не проблема особисто солдата, тим паче, який пішов недобровільно. Людину взяли проти її волі, привезли в армію… Він пішов на фронт, вижив там і пішов в СЗЧ. Я вважаю, що він вже зробив в мільйон разів більше, ніж ті, хто взагалі там не був, або був на тилових посадах», — заявив Осман.

Кому потрібна кримінальна відповідальність

Військовий вважає, що кримінальна відповідальність має бути застосована лише до тих, хто самовільно залишив частину з тилових посад.

«Я не проти [кримінальної відповідальності — ред.] для тих людей, які йдуть в СЗЧ з нормальних посад, де ти маєш можливість працювати, забезпечувати сім’ю… Я називаю всіх, хто поза піхотою, обслуговуючим персоналом для піхоти», — пояснив він.

Осман наголошує, що не можна порівнювати умови служби в тилу та на передовій.

«Ти сидиш в тилу, ти п’єш каву, їси булочки, і не ходиш в броніжилеті 24/7, і не живеш там з мишами, щоб тебе щось демотивувало, й ти пішов в СЗЧ», — підкреслив він.

Мотивація для піхоти та майбутня демобілізація

На думку військового, якщо кримінальну відповідальність запровадять, то каратимуть переважно піхоту, яка наразі найбільше йде в СЗЧ.

«Я вважаю, що один вихід на бойові позиції, в штурм або в оборону в нинішніх умовах — це вже більш, ніж потрібно від кожного громадянина», — зазначив він.

Осман вважає, що для таких людей має бути можливість демобілізації.

«Я вважаю, що таких людей взагалі можна типу: в один штурм реально вийшов або отримав поранення — і все, ти маєш право на демобілізацію», — висловив думку військовий.

Він переконаний, що це забезпечить мотивацію для людей та нормалізує ситуацію на полі бою.

Нагадаємо, військові львівської 125-ї бригади масово погрожують СЗЧ — у чому причина. Рембат 125-ї бригади протестує проти наказу командування про штурмові дії.