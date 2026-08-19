Військові ТЦК / © Цензор.нет

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Заступниця міністра оборони України Любов Галан заявила, що самих кримінальних проваджень недостатньо для того, щоб усунути порушення під час мобілізаційних заходів з боку працівників ТЦК. За її словами, необхідно змінювати саму систему та працювати з причинами, які призводять до таких випадків.

Про це Галан сказала під час засідання тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді у середу, 19 серпня.

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«Я вважаю, що нам потрібно боротися з першопричинами цих подій і порушень, які здійснюються при заходах мобілізації», — наголосила заступниця міністра.

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Вона зазначила, що правоохоронні органи реагують на найбільш резонансні випадки, зокрема відкривають кримінальні справи. Водночас, на її думку, лише притягнення окремих працівників до кримінальної відповідальності не розв’язує проблему системно.

«Не можна сказати, що кримінальних справ немає — ні, є кримінальні справи. Є робота правоохоронців. Але, очевидно, цього недостатньо, тому що система працює таким чином, що цього недостатньо», — заявила Галан.

Вона підкреслила, що одним із фокусів роботи Міністерства оборони має стати запобігання подібним порушенням та зміна механізмів, які допускають їх виникнення.

Любов Галан, яка в Міноборони відповідає за розробку концепції реформування системи ТЦК, також назвала нинішню модель підпорядкування ТЦК Сухопутним військам «зайвою ланкою» та допускала зміну системи.

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При цьому конкретних термінів представлення реформи ТЦК заступниця міністра не назвала.

Нагадаємо, раніше Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець розкрив приголомшливі факти катувань і приховування смертей мобілізованих у приміщеннях ТЦК та закликав негайно зупинити це свавілля.

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