Кримський міст може впасти без ракет: сейсмолог попередив про небезпечні землетруси

Кримський міст / © Associated Press

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Незаконно зведений окупантами Кримський міст опинився під загрозою масштабного руйнування, і небезпека надходить не від ударів ЗСУ, а від самої природи.

Про це розповів сейсмолог Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Дмитро Гринь.

Науковець наголошує, що зведення мостового переходу між Керченським і Таманським півостровами від самого початку суперечило всім безпековим нормам. Ця географічна зона характеризується вкрай складними та нестабільними умовами, які роблять капітальне будівництво небезпечним.

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Для того, щоб реалізувати масштабний пропагандистський проєкт, російська влада пішла на свідомі фальсифікації та зміну будівельних регламентів, аби приховати реальні ризики для майбутньої конструкції.

«Росіяни спеціально змінили державні будівельні норми і знизили бальність тієї території, щоб виправдати будівництво у сейсмічно небезпечній зоні. Там дуже погані ґрунти і своя система розломів між Керченським і Таманським півостровами. Це будівництво було політичним рішенням», — пояснює Гринь.

Що стало «останньою краплею»

Останні підземні поштовхи, які фіксувалися в регіоні, завдали серйозного удару по тримальній здатності опор. Сейсмолог підкреслює, що руйнування від таких природних явищ не обов’язково є миттєвим, але воно має накопичувальний характер і поступово підточує стабільність об’єкта.

Кожен новий, навіть незначний поштовх, послаблює як самі штучні конструкції, так і природну основу під ними. Процеси деформації, що запускаються через постійну сейсмічну напруженість у Керченській протоці, є повністю безповоротними для металу та бетону.

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«Там відбуваються незворотні процеси для цього мосту. Українські землетруси його доб’ють, навіть без зовнішнього впливу наших ракет», — резюмує експерт.

Землетрус у Криму — останні новини

Нагадаємо, вранці 24 червня поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму стався землетрус магнітудою 3,1 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр підземних поштовхів зафіксували за координатами 44,43° північної широти та 33,41° східної довготи. За класифікацією, землетрус належить до категорії невідчутних.

До слова, вранці 22 червня Крим також сколихнула серія з чотирьох землетрусів магнітудою від 3,3 до 3,8 за шкалою Ріхтера. Епіцентри поштовхів зафіксували у Чорному морі неподалік Севастополя. Місцеві жителі повідомляли про паніку та відчутні коливання, від яких хиталися стіни будинків.

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