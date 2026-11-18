Кримський міст. / © Associated Press

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Українські військові 16-17 листопада завдали потужних ударів по Кримському мосту. Ймовірно, атаки є частиною системної кампанії Сил оборони, спрямованої на порушення військової логістики РФ і позбавлення окупаційних військ можливості використовувати ключові маршрути постачання через захоплений Крим.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Українські війська завдали ударів по Керченському мосту, який з’єднує Росію і окупований Крим. Так званий «голова» влади півострова Сергій Аксьонов і губернатор Краснодарського краю Венямін Кондратьєв визнали, що українські сили вдарили по мосту та змусили місцеву владу тимчасово призупинити рух транспорту.

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Американські аналітики наголошують, що удар по Кримському мосту продемонстрував нездатність Росії захищати стратегічні об’єкти, важливі як для її економіки, так і для військової логістики. Успішна атака викликала обурення серед російських військових блогерів. Вони розкритикували владу за провал захисту мосту та закликали Кремль посилити удари по Україні, зокрема атакувати центри ухвалення рішень і політичне керівництво держави.

Один із російських блогерів стверджував, що вночі 16 листопада ЗСУ вдалося тричі влучити у міст. За його словами, навіть такого рівня пошкоджень виявилося достатньо, щоб завдати серйозної шкоди стратегічному об’єкту, який мав посилену охорону. Інші російські пропагандисти також продовжують звинувачувати владу РФ у нездатності належно захистити важливу інфраструктуру, зокрема Керченський міст.

«Удари України по об’єктах на півдні Росії, а також поблизу Чорного й Азовського морів, імовірно, сприяли успішній атаці на переправу», — наголошують в Інституті.

Водночас речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що українські військові мають змогу ефективно уражати військові цілі РФ в окупованому Криму і Чорному морі завдяки систематичному знищенню й придушенню російської протиповітряної оборони на півострові.

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«Росія має лише два основні маршрути наземного сполучення з окупованим Кримом. Перший — так званий сухопутний коридор через захоплені частини Донецької, Запорізької і Херсонської областей. Другий — Керченський міст. Саме тому будь-яке порушення роботи одного з маршрутів створює додаткове навантаження на інший і ускладнює російську військову логістику», — підсумовують в Інституті.

Удари по Кримському мосту — що відомо

Україна здійснила удари по Кримському мосту 16 та 17 листопада. Після чергової атаки зафіксовано значні руйнування переправи. Зокрема, арка автомобільної частини впала у воду, обвалився проліт проїжджої ділянки. Підготовка тривали близько місяця, а для атаки використали різні види українського озброєння.

Водночас президент Володимир Зеленський назвав операцію з ураження «безпрецедентною». Для атаки були використані Dovbush, «Вендета», Da Vinci, «Січень», MICH 2000, «Рута», «Паляниця», Ан-197, FP-1, FP-5 «Фламінго» та Р-360 «Нептун».

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков пафосно запевнив, що пошкоджений внаслідок атаки ЗСУ Кримський міст не тільки відновлять, а й зроблять «кращим за попередній».

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