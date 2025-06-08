Кримський міст обвалиться без ударів ракетами: експерт вказав на несподіваний фактор

Кримський міст / © ТСН.ua

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Незаконно збудований Кримський міст, який з’єднує територію РФ із окупованим півостровом, перебуває у незадовільному технічному стані і може обвалитися без допомоги українських ракет чи вибухівки. Його стійкості загрожує активність грязьового вулкану.

Таку думку висловив гідрогеолог Юрій Медовар виданню «Телеграф».

За його словами, небезпечний для споруди природний об’єкт розташований поряд із опорами цього мосту.

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Медовар зауважив, що навіть землетрус не буде таким руйнівним для Кримського мосту, як активність грязьового вулкана.

Експерт розповів про випадок, коли під час буріння нафтової свердловини на глибині близько трьох кілометрів бурильники випадково досягли зони грязьового вулкана.

Потужний викид був настільки сильним, що бурильна свічка вилетіла на поверхню і скрутилася в джгут.

«Тому якщо грязьовий вулкан спрацює, то дуже великі проблеми будуть», — підсумував Юрій Медовар.

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Нагадаємо, 3 червня СБУ уже втретє завдала удару по Кримському мосту, заклавши вибухівку біля опори мосту підводою. Потужність заряду сягала 1100 кг у тротиловому еквіваленті. Вдень того ж дня біля переправи сталися вибухи знову.

Першого удару по незаконному мосту було завдано 8 жовтня 2022 року. Внаслідок вибуху вантажівки обвалилися дві напівсекції автомобільної частини мосту та було пошкоджено залізничну колію.

Другий вибух стався 17 липня 2023 року. Тоді були пошкоджені два прольоти мосту.