Кримський міст / © Associated Press

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Після чергової атаки на Кримський міст рух ним тимчасово перекрили. Окупаційна влада повідомила, що триває оцінювання завданих збитків.

Про це заявив призначений Росією очільник окупованого Криму Сергій Аксьонов.

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За його словами, відповідні служби працюють на місцях. Подробиць щодо пошкоджень та строків відновлення руху він не навів.

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Раніше Telegram-канал «Кримський вітер» із посиланням на підписників повідомив про щонайменше вісім вибухів і яскраві спалахи в районі мосту. Очевидці також заявляли про два влучання в його залізничну частину. Ці дані потребують підтвердження.

Атака на Кримський міст 17 листопада — подробиці

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада українські Сили оборони атакували Кримський міст, внаслідок чого впала арка автомобільної частини переправи. Президент Володимир Зеленський повідомив, що це результат сьомого етапу багатотижневої спільної операції СБУ та Генштабу, під час якої спершу знищували російську ППО, радари та РЕБ. Для удару застосували низку озброєнь, зокрема дрони «Паляниця», «Рута», ракети «Нептун», «Фламінго».

Експерти наголошують, що швидкий ремонт пошкодженої частини Кримського мосту неможливий через загрозу українських дронів для плавучих кранів. Руйнування спричинить в окупованому Криму фактичну блокаду, створивши загрозу дефіциту пального та змусивши РФ перенаправляти військову логістику на вразливий сухопутний коридор, що суттєво послабить південне угруповання ворога.

Крім того, уламки конструкції перекрили судноплавний Керч-Єнікальський канал, надовго заблокувавши вихід із Азовського моря та зупинивши експорт зерна й нафтопродуктів із річкових і морських портів регіону.

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