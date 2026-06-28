Кримський міст під прицілом: як ЗСУ крок за кроком руйнують логістику Росії

ЗСУ блокують логістику РФ у Криму

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Удари Сил оборони України по російських логістичних об’єктах у тимчасово окупованому Криму є частиною комплексної багатоступеневої операції, що триває вже не один рік. Однією з ключових цілей цієї кампанії залишається Керченський міст.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Етапи блокування військової логістики у Криму

За словами речника ВМС, поточна ситуація на півострові є результатом довготривалого та системного підходу українських військових. Процес ізоляції кримського угруповання ворога відбувався поетапно.

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Операція розпочалася з виведення з ладу великих десантних кораблів РФ, які забезпечували основну військово-морську логістику. Наступним кроком стало ураження залізничних та автомобільних поромів, які перебрали на себе основне логістичне навантаження.

Паралельно з цим упродовж багатьох місяців знищувалися російські системи ППО на півострові, а також об’єкти загарбників у так званому «сухопутному коридорі».

«Все сходиться до так званого Кримського мосту. І тут вже побачимо в динаміці, як ця ситуація буде розвиватися. Поки що я бачу, якраз таки, виконання такого плану доволі успішне», — додав Плетенчук.

Попри все, ситуація на морі залишається складною через повітряну перевагу ворога. Російська авіація досі активна, а тому Чорне море залишається «сірою зоною».

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Загострення у Криму

Системне руйнування логістичних шляхів уже призвело до цивільного та військового колапсу на півострові. Зокрема, на кримських АЗС фіксують гостру нестачу пального, що провокує сутички та бійки у чергах.

Водночас російські військовослужбовці спекулюють дефіцитом, бо почали продавати паливо за суттєво завищеними цінами. Плетенчук зазначив, що побутовий дестабілізаційний ефект є наслідком, а не головною метою дій ЗСУ.

Путін «принесе у жертву» населення Криму

Нагадаємо, експерти Інституту Чорноморських стратегічних досліджень прогнозують, що через ефективну військову стратегію України тимчасово окупований Крим поступово перетвориться на ізольований острів.

Це призведе до стрімкого погіршення забезпечення регіону паливом та товарами першої потреби. За словами керівника проєкту Андрія Клименка, окупаційна влада відмовиться евакуювати населення, яке зараз налічує близько 3,3 мільйона осіб (зокрема 2 мільйони місцевих жителів, мільйон громадян РФ, до 200 тисяч туристів та десятки тисяч військових), оскільки такий відступ означав би політичну смерть для Володимира Путіна.

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Замість порятунку людей Росія готується цинічно використати гуманітарну кризу у власних пропагандистських цілях та максимально ускладнити самостійний виїзд через Кримський міст. Штучні затори з цивільних автомобілів уже зараз виконують роль «живого щита» від українських атак.

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