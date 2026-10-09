Атака на Кримський міст / © ТСН.ua

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Сили оборони України мають усі необхідні спроможності та озброєння для виведення з ладу Кримського мосту. Проте військове керівництво може відкладати удар, аби дати можливість охочим виїхати з окупованого півострова.

Таку думку капітан 1 рангу у відставці Степан Яким’як висловив у ефірі телеканалу «Новини.Live».

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«Я вважаю, моя особиста думка, що Сили оборони України набули всіх необхідних спроможностей, щоб цей (Кримський — ред.) міст припинив повністю функціонування», — сказав Яким’як.

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Як можна вивести з ладу Кримський міст

Він зазначив, що для цього, зокрема, можна застосувати засоби повітряного ураження.

«Я впевнений у Силах оборони, тому що це не така велика відстань. Як ми знаємо, на 2000 кілометрів зараз відбувається далеке ураження. Тобто це ближче, значить можна взяти менше пального, більше вибухівки», — розповів капітан 1 рангу у відставці.

За його словами, одним із можливих сценаріїв може бути точкова атака кількох безпілотників за аналогією з ураженням корвета «Бойкий» у Кронштадті. Тоді дрони послідовно влучали в одну ділянку надбудови, внаслідок чого впала щогла разом із радіоелектронним озброєнням.

«Тобто і точність, і дальність, і кількість вибухівки повітряним шляхом так», — зазначив Яким’як.

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Крім того, він нагадав про можливість підводного ураження Кримського мосту.

«Служба безпеки України крайній раз вона підтвердила, що в неї є способи спільно з ГУР, спільно з Військово-морськими силами здійснити підводний вибух, який остаточно може пошкодити цю опору. Але ж керівники Сил оборони зазначають, що ще не час, адже їм треба, щоб ті, хто хочуть вийти з Криму, вони повинні вийти. Тому я вважаю, що це можливо», — розповів капітан 1 рангу у відставці.

Україна може атакувати Кримський міст

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що держава відповідатиме на російські атаки по цивільній та критичній інфраструктурі ударами по військовій логістиці РФ. Він натякнув на можливі удари по Кримському мосту та російських військових хабах у відповідь на руйнування українських мостів і зв’язку.

Зауважимо, російські військові перетворили підступи до Кримського мосту на багаторівневу оборонну зону з кількома лініями захисту від надводних і підводних безпілотників. Акваторію патрулюють кораблі ФСБ, а Чорноморський флот збільшив частоту патрулювань і тренувань через побоювання нових українських ударів.

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