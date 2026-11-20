Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Протягом останніх кількох днів Україна завдала ударів по Кримському мосту. Кремль нахабно прагне використати ці атаки, щоб перекласти відповідальність за відсутність миру на Київ, а не на Москву.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Реклама

Українські удари по Кримському мосту, ймовірно, матимуть масштабні наслідки для логістики військ РФ до Криму, а також можуть позначитися на операціях окупантів на фронті. Водночас аналітики акцентують, що це суперечить заявам російського диктатора Володимира Путіна, який неправдиво стверджує, що міст використовують виключно для цивільних потреб.

Реклама

Зауважимо, під час брифінгу на на саміті АТЕС «фюрер» заявив, що нібито переправа є «цивільним об’єктом». Мовляв, загарбники не використовували його для транспортування військової техніки, боєприпасів, нафти та нафтопродуктів.

Втім, наголошують в ISW, армія Росії використовувала міст для перекидання військових вантажів і досі покладається на нього для забезпечення своєї окупації Криму.

Водночас знищення автомобільної частини Кримського мосту і пошкодження залізничної гілки змусять Росію більше покладатися на трасу М-14 «Ростов — Крим», що пролягає вздовж південного узбережжя окупованої України. Цей маршрут використовуватимуть для постачання півострова та забезпечення російського угруповання військ на південному напрямку.

«Українські удари по Керченському мосту є частиною ширшої кампанії з погіршення російських наземних ліній зв’язку (ГЛК) на всьому театрі військових дій», — підсумовують в Інституті.

Реклама

Закиди Кремля на адресу Києва

Американські фахівці наголошують, що Кремль знову використовує ці удари, щоб хибно зобразити Україну, а не Росію, як перешкоду на шляху до миру. Так, «фюрер» зухвало заявив, що після атаки по Кримському мосту «не буде жодних переговорів», попри заклики до припинення вогню на морі або до мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі.

Ба більше, Путін пригрозив, що російські війська тепер завдаватимуть «більш болючих ударів» у відповідь на атаки по мосту. Водночас він замовчує, що армія РФ уже кілька тижнів поспіль атакує великі переправи через Дніпро в Україні. Зокрема, в Києві та Запоріжжі.

«Від березня 2025-го, коли президент України Володимир Зеленський уперше запропонував можливість масштабного припинення вогню, Путін відкинув усі ініціативи щодо такого перемир’я. Він також відмовився підтримати мораторій на далекобійні удари. У Кремлі тривалий час заявляють, що не погодяться на припинення бойових дій уздовж лінії фронту, доки не буде укладено остаточну угоду про завершення війни», — йдеться у звіті ISW.

Аналітики зауважують, що спроби Росії використати українські удари — як реальні, так і ті, про які заявляє Кремль — для зриву мирних переговорів не є новими. Москва неодноразово посилалася на окремі атаки України, щоб виправдати власне небажання сідати за стіл переговорів.

Реклама

Зокрема, остання така спроба пролунала на тлі посилення російських далекобійних атак по Україні. Водночас Путін продовжує робити ставку на масовані удари з повітря, розраховуючи змусити Київ капітулювати під тиском військової сили.

«Намагаючись представити українські удари по Кримському мосту як ескалацію, Путін прагне відвернути увагу від справжньої причини гальмування мирного процесу — небажання Кремля домовлятися про завершення війни», — наголосили в Інституті.

Кримський міст опинився під ударами 16–17 листопада. На переправі обвалилася арка автомобільної частини, а також впав у воду проліт дорожнього полотна. Попри руйнування, росіяни відновили рух залізницею, проклавши колії впритул до знищеної ділянки переправи.

У ніч проти 19 листопада Кримський міст знову атакували. У Міністерстві оборони повідомили про нові влучання в районі арки та залізничних колій. Рух потягів мостом зупинили.

Новини партнерів