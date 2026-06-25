Кримський міст впаде без жодного удару: яка сила щодня непомітно руйнує опори

Кримський міст / © Associated Press

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Незаконно збудований кримський міст перебуває під постійним руйнівним впливом підземних поштовхів. Кожен, навіть незначний землетрус у регіоні, поступово знищує опорні конструкції споруди, накопичуючи критичні пошкодження.

Про це в коментарі УНІАН заявив директор Інституту геофізики Національної академії наук України Олександр Кендзера.

За словами науковця, Керченська протока розташована у вкрай нестабільній тектонічній зоні з великою кількістю розломів та тріщин. Це створює специфічні умови для ґрунтів, на яких тримається вся переправа.

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«Опори моста стоять на твердих ґрунтах, але ці ґрунти мають здатність розріджуватись. Стара зона, багато тріщин. Кожен землетрус, який відбувається, навіть не дуже великий, вкладає свою енергію в питання руйнування опор мосту», — наголосив Кендзера.

Експерт додав, що найбільшу небезпеку для об’єкта становлять саме локальні сейсмічні процеси. Конструкція може серйозно постраждати навіть за умови невисокої магнітуди поштовхів, якщо вони виникнуть безпосередньо в місці стику тектонічних плит.

«Може бути не сильний землетрус, але так випаде, що об’єкт стоїть на взаємному русі двох тектонічних плит», — пояснив фахівець.

Накопичувальний ефект: статистика сейсмічної активності

Головна небезпека полягає в тому, що міст страждає від тривалого негативного впливу. Руйнування не обов’язково має відбутися миттєво — міцність конструкції тане з кожним коливанням земної кори. Протягом 2025 року в Кримському регіоні було зафіксовано 91 землетрус. Те, що споруда досі тримається, науковці пояснюють виключно запасом міцності, який поступово вичерпується через накопичувальний ефект.

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Російські окупанти під час проектування переправи намагалися врахувати сейсмічні карти та загрозу сильних підземних поштовхів, проте прорахувати всі ризики в зоні численних розломів неможливо. Слабкі місцеві коливання викликають небезпечні рухи земної кори, які розріджують середовище під фундаментом опор.

Чи можливо спрогнозувати катастрофу

Попри сучасний розвиток технологій, точно визначити дату чи точний час майбутнього потужного землетрусу в Чорному чи Азовському морях наразі не здатна жодна лабораторія світу.

«Ніхто в світі не може одночасно прогнозувати час і силу проходження найближчого землетрусу», — підсумував директор Інституту геофізики.

Для надійного захисту масштабних інженерних споруд необхідно детально знати, як саме коливатимуться ґрунти безпосередньо під об’єктом, що дозволяє провести дороге укріплення. Проте приховані процеси в надрах навколо Кримського мосту продовжують працювати проти його тривалого існування.

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Землетрус у Криму — останні новини

Нагадаємо, вранці 24 червня поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму стався землетрус магнітудою 3,1 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр підземних поштовхів зафіксували за координатами 44,43° північної широти та 33,41° східної довготи. За класифікацією, землетрус належить до категорії невідчутних.

До слова, вранці 22 червня Крим також сколихнула серія з чотирьох землетрусів магнітудою від 3,3 до 3,8 за шкалою Ріхтера. Епіцентри поштовхів зафіксували у Чорному морі неподалік Севастополя. Місцеві жителі повідомляли про паніку та відчутні коливання, від яких хиталися стіни будинків.

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