Кримський міст "втомився": супутник зафіксував деформацію арки та пробоїни у двох місцях (фото)

Кримський міст до атаки / © ТСН

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Дорожнє покриття Кримського мосту пошкоджено одразу на кількох ділянках після атаки 16 листопада. Також зазнала пошкоджень аркова конструкція мосту, про що свідчать свіжі супутникові знімки.

Про це повідомили українські військові у телеграм-каналі «Абсолютно надійне джерело».

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«Супутниковий знімок Кримського мосту. Пошкоджено полотно в щонайменше 2 місцях і арка мосту з деформацією», — йдеться у заяві.

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На кадрах видно, що арка мосту після удару вигнулася вліво.

Місцевий телеграм-канал «Кримский ветер» повідомив, що його підписники з окупованої Керчі заявляють, що «місто гуде», всі тихенько обговорюють ранковий удар по мосту.

«Кримский ветер» також вказав, що за словами людей з інженерною освітою, через деформацію арки мосту може знизитися її несуча здатність. У такому разі судноплавний проліт, який є найширшим, може не витримувати передбачених розрахункових навантажень.

«Ця арка може і 20 років простояти, а може лише два дні. Фахівці після обстеження повинні будуть ухвалити рішення. І взяти на себе відповідальність за це рішення», — написав один із читачів телеграм-каналу.

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Кримський міст після атаки 16 листопада / © Телеграм-канал «Абсолютно надійне джерело»

Кримський міст після атаки 16 листопада / © Телеграм-канал «Абсолютно надійне джерело»

Кримський міст після атаки 16 листопада / © Телеграм-канал «Абсолютно надійне джерело»

Кримський міст після атаки 16 листопада / © Телеграм-канал «Абсолютно надійне джерело»

Кримський міст після атаки 16 листопада / © Exilenova+

Атака на Кримський міст 16 листопада — що відомо

Нагадаємо, 16 листопада Кримський міст зазнав удару, через що окупанти тимчасово перекрили автомобільний рух, утворилися затори на близько 2000 машин, а в Керчі розгорнули оперативний штаб. За даними пабліків, бойова частина дрона впала на праву арку судноплавного прольоту з боку Криму, візуально деформувавши її приблизно на 15 градусів. Постраждалих немає.

У Кремлі та російському уряді пошкодження називають незначними, запевняючи, що міст встояв і буде швидко відновлений.

Водночас, за інформацією руху «Атеш», місцева окупаційна адміністрація налякана цим ударом, скаржиться на гостру нестачу ППО, бачить єдиним виходом перемир’я, але боїться доповідати реальний стан справ президента РФ Володимиру Путіну.

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