Кадр, зроблений з поїзда під час руху Кримським мостом / © Exilenova+

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У Мережі з’явилися кадри руху поїзда залізничною частиною Кримського мосту після нещодавніх атак. На відео помітно, що сусідній автомобільний проліт та арка повністю знищені.

Про це повідомив телеграм-канал Exilenova+.

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На відеозаписі руху поїзда залізничною частиною Кримського мосту видно, що арка та дорожній проліт автомобільної частини вже відсутні.

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Попри потужні вибухи та значні руйнування автомобільної частини, залізничне сполучення через міст було відновлено. Таким чином, рух залізницею частково відновив логістичне сполучення через Керченську протоку.

Кадр, зроблений з поїзда під час руху Кримським мостом / © Exilenova+

Відео руху поїзда залізничною частиною Кримського мосту / © Exilenova+

Атака на Кримський міст 17 листопада — подробиці

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада українські Сили оборони атакували Кримський міст, внаслідок чого впала арка автомобільної частини переправи. Президент Володимир Зеленський повідомив, що це результат сьомого етапу багатотижневої спільної операції СБУ та Генштабу, під час якої спершу знищували російську ППО, радари та РЕБ. Для удару застосували низку озброєнь, зокрема дрони «Паляниця», «Рута», ракети «Нептун», «Фламінго».

Експерти наголошують, що швидкий ремонт пошкодженої частини Кримського мосту неможливий через загрозу українських дронів для плавучих кранів. Руйнування спричинить в окупованому Криму фактичну блокаду, створивши загрозу дефіциту пального та змусивши РФ перенаправляти військову логістику на вразливий сухопутний коридор, що суттєво послабить південне угруповання ворога.

Крім того, уламки конструкції перекрили судноплавний Керч-Єнікальський канал, надовго заблокувавши вихід із Азовського моря та зупинивши експорт зерна й нафтопродуктів із річкових і морських портів регіону.

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