Кримський міст / © російські телеграм-канали

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У ніч проти вівторка, 17 листопада, у районі Кримського мосту пролунали потужні вибухи. Після цього окупаційна влада півострова оголосила про повторну атаку та перекриття автомобільного руху.

© із соцмереж

Про це повідомили окупаційний керівник Криму Сергій Аксьонов, призначений Росією очільник Севастополя Михайло Развожаєв і Telegram-канал «Кримський вітер».

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«Противник знову атакував Кримський міст. На даний момент рух транспорту призупинено», — заявив Аксьонов.

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Він також закликав жителів і гостей окупованого півострова утриматися від поїздок у напрямку мосту та враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Перед повідомленням окупаційної влади Telegram-канал «Кримський вітер» інформував про потужні вибухи поблизу Керченського мосту та оголошення ракетної тривоги.

Що відомо про пошкодження Кримського мосту

За інформацією Telegram-каналу «Кримський вітер», на мосту могли виникнути серйозні деформації конструкцій.

Автори каналу стверджують, що мостова арка була деформована ще вранці понеділка, 16 листопада.

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За їхніми спостереженнями, натяжні троси змістилися разом з аркою, внаслідок чого дорожнє полотно перекосилося, а його центральна частина просіла на один бік.

Незалежного підтвердження цих пошкоджень наразі немає. Масштаб можливих руйнувань та наслідки повторної атаки офіційно не встановлені.

Кримський міст атакували вдруге за два дні

Нагадаємо, вранці 16 листопада окупаційна влада Криму вже повідомляла про атаку на Кримський міст, після якої було обмежено рух автомобільного транспорту.

Увечері того самого дня віцепрем'єр-міністр Росії Марат Хуснуллін заявив, що рух автомобільною частиною переправи відновили в реверсивному режимі.

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Однак у ніч проти 17 листопада окупаційна влада знову повідомила про атаку та призупинення руху.

Українська сторона на момент появи цих повідомлень офіційно не коментувала обставин ударів по Кримському мосту.

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