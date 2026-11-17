Кримський міст / © ТСН.ua

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Кримський міст другу ніч поспіль зазнає атак. У ніч проти вівторка, 17 листопада, жителі окупованої Керчі повідомили про потужні вибухи в районі переправи через Керченську протоку. За попередньою інформацією, міст могли атакувати ракетами.

Про це повідомляють Telegram-канал «Кримський вітер» та ASTRA.

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© ASTRA

© ASTRA

За словами очевидців, у районі Керченського мосту пролунало близько семи дуже сильних вибухів. Вибухові хвилі були настільки потужними, що в навколишніх будинках тремтіли стіни.

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Місцеві жителі також повідомляли про запуск ракети та короткочасне зникнення електропостачання у Керчі. Після одного з вибухів світло вимкнулося, а згодом знову з'явилося.

Перед атакою на території окупованого міста оголосили ракетну небезпеку.

Російські моніторингові канали повідомляли, що в напрямку Кримського мосту продовжують летіти ракети. Незалежного підтвердження їхньої кількості та типу наразі немає.

На Кримському мосту пошкоджена одна з арок — ASTRA

Російське незалежне видання ASTRA повідомило, що внаслідок ударів по Кримському мосту пошкоджено одну з двох мостових арок.

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OSINT-аналітик видання дослідив відеозапис, на якому, як стверджується, зафіксовано момент атаки на переправу.

За результатами аналізу він дійшов висновку, що удари були спрямовані по мостових арках, які вже зазнали пошкоджень під час попередньої атаки 16 листопада.

Раніше з'явилася інформація про деформацію однієї з арок мосту.

Крім того, оприлюднені після атаки 16 листопада супутникові знімки свідчать про пошкодження дорожнього полотна щонайменше у двох місцях та можливу деформацію аркової конструкції.

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Водночас точний масштаб пошкоджень після повторної атаки 17 листопада поки не встановлено.

Росіяни знову перекрили Кримський міст

Призначений Росією керівник окупованого Криму Сергій Аксьонов підтвердив повторну атаку та повідомив про повне призупинення руху транспорту переправою.

Він закликав жителів і гостей півострова утриматися від поїздок у напрямку Кримського мосту.

Окупаційний керівник Севастополя Михайло Развожаєв також рекомендував не планувати виїзд із Криму до Росії через переправу.

За інформацією ASTRA, основний транспортний потік між окупованим Кримом і Краснодарським краєм РФ наразі забезпечують через Керченську поромну переправу.

Ракетну небезпеку оголошували як поблизу Кримського мосту, так і на Таманському півострові.

Що відомо про попередній удар по Кримському мосту

Нагадаємо, вранці 16 листопада російська окупаційна влада вже повідомляла про атаку на Кримський міст.

Через пошкодження переправи автомобільний рух обмежили, хоча автобуси та потяги продовжували курсувати із затримками.

Лише ввечері російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін заявив про відновлення автомобільного руху в реверсивному режимі.

Однак у ніч проти 17 листопада переправа знову опинилася під ударом.

Українська сторона наразі офіційно не коментувала інформацію про повторну атаку та її результати.

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