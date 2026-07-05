Кримський рубильник — OFF: "Птахи Мадяра" залишили окупантів без світла / © ТСН

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Українські підрозділи Сил безпілотних систем за останні 48 годин уразили 16 енергетичних об’єктів на тимчасово окупованих територіях Криму, Херсонської, Запорізької та Луганської областей.

Про це повідомив командир 414 окремої бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра» Роберт Бровді («Мадяр»).

«Кримський рубильник у положення off», — образно описав результати операції військовий.

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За словами військового, операція спрямована на системне послаблення тилового забезпечення російських військ у Криму. Йдеться про ураження об’єктів протиповітряної оборони, логістичної та паливної інфраструктури, енергетичних вузлів і засобів зв’язку. За його оцінкою, це має поступово ізолювати російське військове угруповання на півострові та суттєво ускладнити його забезпечення

«Сіпанням ока не обійдеться. Час збирати валізи, і вокзалом на росію. Підказка на єдину хробачу звивину: у темряві дорогу до ростова шукати складніше, — газуйте вже», — наголосив він.

Бровді зазначив, що від 1 до 5 липня українські оператори безпілотників вивели з ладу вже 37 енерговузлів на тимчасово окупованих територіях півдня України. Лише за останні дві доби під ударами опинилися підстанції в Бахчисараї, Саках, Генічеську, Степному, Ковильному та низці інших населених пунктів.

«Ми встоїмо. Москва ляже. А Крим відгодуємо та відбудуємо», — зазначив «Мадяр».

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Раніше ми повідомляли, що у червні Сили оборони України уразили понад 200 тисяч ворожих цілей, встановивши рекорд за ефективністю бойової роботи. Основний акцент був на знищенні логістики противника: складів, транспорту та маршрутів постачання. За місяць українські військові ліквідували або важко поранили майже 28 тисяч російських окупантів. Також у червні зафіксовано рекордну кількість ураженої артилерії, перехоплено 49 575 ворожих дронів і встановлено найвищий показник зі знищення автомобільної та мототехніки РФ.

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