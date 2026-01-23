Критична ситуація в енергетиці: депутат сказав, коли стане легше

Ситуація в енергетиці складна / © Associated Press

Стан енергетичної системи України, яка перебуває під постійними російськими ударами, може почати поступово покращуватися від березня.

Про це в ефірі «Київ24» заявив народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Нагорняк.

«Нам потрібно перетерпіти січень і лютий місяць. Від березня ситуація має поступово покращуватись», — сказав він.

Він також звернув увагу на складні погодні умови та велику кількість аварійних пошкоджень. Через це, за його словами, повернення електропостачання відбувається не так швидко, як хотілося б, а навантаження на систему залишається критично високим.

Нагадаємо, прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що найскладніша ситуація в енергетиці нині в Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Над відновленням світла та тепла цілодобово працює понад 160 бригад енергетиків, запевнила Свириденко

За її словами, окремий фокус на забезпеченні Києва альтернативними джерелами енергії та установками розподіленої генерації.

Напередодні стало відомо, що Україна запровадить режим надзвичайної ситуації в енергетиці — це анонсував президент Зеленський. Уряд доручив спростити підключення резервної генерації, обмежити вуличне освітлення, пом’якшити правила комендантської години, підвищив ціни на електроенергію для бізнесу.