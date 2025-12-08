Критичні підприємства зможуть перебронювати працівників через "Дію" за добу

Бронювання працівників / © ТСН.ua

Критично важливі підприємства до 1 лютого 2026 року зможуть бронювати своїх працівників через портал «Дія» втричі швидше — термін опрацювання заявок скорочено до 24 год.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

«Зараз у багатьох підприємств завершуються терміни дії відстрочок їхніх працівників. Щоб уникнути ситуації, коли критично важливі фахівці втрачають бронь через процедурні затримки, тимчасово спрощуємо правила», — пояснили у Мінцифри.

Термін опрацювання заявок на бронювання працівників буде скорочено до 24 год. Наразі цей процес займає три доби.

Окрім того, не доведеться більше чекати п’ять днів між заявами про анулювання бронювання працівників. Тільки-но попередню заяву опрацюють, можна буде одразу подавати наступну.

Зауважимо, що спрощення будуть тимчасовими і діятимуть до 1 лютого 2026 року. Після цього повернуться стандартні правила.

У Мінцифри також поінформували, що працюють зараз над можливістю подавати заяви про подовження бронювання завчасно.

«Це дозволить зробити процес безшовним, щоб між завершенням старої та початком нової відстрочки не було жодного дня розриву», — вказали у відомстві.

Нагадаємо, 8 грудня уряд скасував 72-годинний термін перевірки списків працівників для підприємств, які мають підтверджений статус критично важливих. Це дозволить оперативно захищати персонал і забезпечувати безперервну роботу. Крім того, запроваджено норму, яка дозволяє бронювати працівників оборонно-промислового комплексу на 45 календарних днів. Це надає їм час для усунення можливих порушень правил військового обліку.