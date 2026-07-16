Критичність підприємств знову під питанням: Уряд створив "вищу інстанцію" щодо бронювання працівників

Критичність підприємств для бронювання працівників визначатимуть за новими правилами / © скрін з відео

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Кабінет Міністрів України ухвалив офіційне рішення про створення спеціального Координаційного центру з організації бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та воєнного стану. Цей новий орган покликаний збалансувати роботу всіх державних структур у цій чутливій сфері та оперативно допомагати у вирішенні будь-яких спірних питань.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Як працюватиме новий урядовий орган

Координаційний центр функціонуватиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган безпосередньо при Кабінеті Міністрів. Уряд уже офіційно затвердив повний склад його учасників та положення, що жорстко регламентує діяльність структури.

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Серед головних завдань центру — налагодження комунікації між державними органами та розробка швидких рішень для найскладніших проблемних ситуацій, які виникають навколо бронювання працівників.

Хто вирішуватиме долю критичних підприємств

Відтепер новостворений центр детально розглядатиме всі пропозиції державних органів щодо надання компаніям, установам та організаціям статусу критично важливих. Насамперед ідеться про бізнес, який має вагоме значення для української економіки, базових потреб населення або ж працює на забезпечення Збройних сил України.

Згідно з урядовою постановою, під час ухвалення остаточних рішень про визнання підприємств критичними, всі державні органи відтепер зобов’язані враховувати рекомендації саме цього Координаційного центру.

Чому цей статус настільки важливий для бізнесу

Отримання статусу критично важливого підприємства залишається однією з головних і ключових умов для законного бронювання військовозобовʼязаних співробітників під час війни.

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Нещодавно уряд уже оновив загальний порядок визначення цієї критичності, чіткіше прописав правила щодо сумісників та встановив нові строки для підтвердження відповідності критеріям. Паралельно з цим профільні міністерства та обласні військові адміністрації затвердили власні нові галузеві вимоги до підприємств.

Нагадаємо, юрист пояснив, які підприємства можуть втратити критичний статус. Відтепер ппідприємствам доведеться підтверджувати його за оновленими критеріями.

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