У "Дії" оновили правила бронювання працівників: що відомо про зміни

Критично важливі компанії зможуть бронювати більше працівників. / © ТСН.ua

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Відтепер до загальної кількості військовозобов’язаних співробітників підприємства зараховуються й ті працівники, яких мобілізували після 18 травня 2024 року. Це дозволяє компаніям розширити обсяг квот на бронювання персоналу.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

"Наприклад: якщо у вас 80 співробітників на обліку і ще 20 мобілізовані після 18 травня, раніше до розрахунку брали лише 80. Тепер враховуються всі 100. І якщо дозволено бронювати 50%, то раніше це було 40 осіб, а зараз — 50", — пояснили у Мінцифри.

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Як оновити дані мобілізованих

У разі, коли мобілізованих працівників ще не враховано автоматично, роботодавець повинен звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК та СП), щоб внести зміни. Водночас не враховуються працівники, які вже були заброньовані іншими компаніями.

Хто може подати заявку на бронювання:

юридичні особи та їхні філії;

компанії, включені до Єдиного переліку критично важливих підприємств (військова сфера, критична інфраструктура, охорона здоров’я, економіка тощо);

працівники мають бути офіційно працевлаштовані;

у Реєстрі військовозобов’язаних має бути зазначено, що працівника "виключено з військового обліку" (тобто він перебуває на бронюванні в компанії, а не в ТЦК).

Раніше ми писали, що військовозобов’язані чоловіки в Україні, яких раніше було визнано обмежено придатними, мають пройти військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року. Інакше їм загрожує штраф — від 17 тисяч гривень.