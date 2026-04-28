Критичний дефіцит ракет до Patriot: Ігнат пояснив, чому ППО опинилася на "голодному пайку"

Системи Patriot / © Associated Press

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про серйозний дефіцит ракет для систем Patriot, що збивають ворожу балістику. Наразі Україна веде складні переговори з партнерами для термінового поповнення арсеналів.

Про це Ігнат розповів у інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій.

Він пояснив, що передусім ідеться про запаси ракет PAC-3, які найефективніше працюють проти балістичних цілей. Також можуть застосовуватися ракети PAC-2, однак нині їх частіше використовують у ролі звичайних зенітних.

Коментуючи російські атаки, речник Повітряних сил нагадав, що за зимовий період ворог випустив понад 700 ракет, серед яких були «Кинжали», «Іскандери», північнокорейські KN-23, а також С-400. Крім того, лише за три місяці відбулося близько 15 масованих обстрілів, не враховуючи щоденних атак дронами типу «Шахед».

Така інтенсивність ударів суттєво виснажила запаси ракет для протиповітряної оборони. Йдеться не лише про Patriot, а й про інші західні системи, зокрема NASAMS та IRIS-T.

«Системи Patriot, здатні збивати балістичні ракети, фактично перебувають на «голодному пайку», — підкреслив Ігнат.

Наразі українська влада активно працює над тим, щоб отримати додаткові ракети — перемовини тривають із партнерами з Європи та інших країн світу, зазначив він.

За словами речника ПС, навіть обмежені партії боєприпасів можуть суттєво посилити захист неба від балістичних загроз, тому можливі й точкові постачання.

Дефіцит ракет до Patriot в Україні — що відомо

Нагадаємо, в середині квітня президент Володимир Зеленський заявив, що фокус США змістився на війну в Ірані, через що в американських переговорників бракує часу на Україну. За його словами, затягування війни призведе до зменшення кількості зброї, а ситуація з дефіцитом систем Patriot в Україні наразі є критичною.

Ігнат інформував, що через інтенсивні російські атаки українські військові змушені економити ракети до Patriot. Він зазначив, що забезпечення боєприпасами є критичним питанням, адже установки подекуди залишаються майже порожніми. Попри високу підготовку фахівців та здатність працювати в екстремальних умовах, Повітряним силам потрібно значно більше ракет для ефективного відбиття балістики.

Наприкінці квітня Зеленський попередив, що через щоденні масовані атаки РФ запаси української ППО можуть вичерпатися вже найближчими тижнями. Президент наголосив на критичній потребі в протибалістичних системах типу Patriot, оскільки наявних ресурсів бракує для відбиття інтенсивних обстрілів.

