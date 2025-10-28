Ліки

Унаслідок чергової російської атаки на Київ у ніч на 25 жовтня був знищений центральний склад компанії «Оптіма-фарм» — одного з двох ключових дистриб’юторів лікарських засобів в Україні. Цей удар, що оцінюється у 100 млн доларів збитків, створив загрозу тимчасових затримок у постачанні медикаментів. Оскільки Україна втратила близько 20% місячного запасу ліків країни.

Про це пише Економічна правда.

Основні наслідки атаки

Знищено склад, офіс, обладнання та бази даних «Оптіма-фарм». Компанія контролює приблизно 43% фармацевтичного ринку дистрибуції. Працівники оцінили фінансові втрати в 100 мільйонів доларів, що дорівнює близько 5% її річного обороту.

Внаслідок удару дистриб’ютор призупинив транспортування ліків на склади в Київському регіоні. Проблеми з доставкою до столичних аптек вже відчутні. Попри значні втрати, учасники фармацевтичного ринку очікують на швидку адаптацію та стабілізацію ситуації. Досвід попередніх російських атак (зокрема, знищення складів іншого гіганта, «БаДМ», у 2022 році) показує, що ринок здатний упоратися з такими викликами.

Компанія «БаДМ» (другий найбільший дистриб’ютор, що контролює 85% ринку разом з «Оптіма-фарм») вже фіксує збільшення попиту та обіцяє стабілізувати ситуацію. Виконуючий обов’язки гендиректора «БаДМ» Дмитро Бабенко прогнозує «важкі два-три тижні». Проте запевняє, що логістичної катастрофи не буде.

CEO «Оптіма-фарму» Ігор Гуцал підтвердив, що доставку ліків до столичних аптек здійснюють із регіональних складів, хоча це не покриває 100% попиту. Компанія планує відновити транспортування вже цього тижня.

Додаткові виклики для «Оптіма-фарм»

Фінансові труднощі компанії посилюються нещодавнім штрафом від АМКУ (2,4 млрд грн) за монополізацію та узгодження цін на ліки. Водночас, за словами представників ринку, ризики для споживачів мінімальні. Дефіцит може торкнутися лише деяких рідкісних або замовних препаратів, але не найбільш популярних. Виробники ліків мають достатні запаси, щоб поповнити ринок через інших дистриб’юторів.

Нагадаємо, у суботу, 25 жовтня, РФ атакувала Київ дронами й ракетами. У Деснянському районі столиці рятувальники гасили полумʼя.

