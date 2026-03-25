Укрaїнa
1749
3 хв

Кривава атака на Львів: по будинку у Сихові вгатили з двох сторін, кількість постраждалих зросла

Мешканці Львова і туристи продовжують оговтуватися після жахливого обстрілу.

Катерина Сердюк
Удар по Львову

Російські «Шахеди» вчора, 24 березня, влучили в житлові будинки, атакували спадщину ЮНЕСКО, а також поцілили в об’єкти критичної інфраструктури Львова. Загалом є більше як 30 потерпілих через атаку РФ.

Про це розповіла кореспондентка ТСН Марічка Кужик.

Влучання у центрі Львова

Як відомо, серйозний удар припав на самісінький центр Львова, за кількасот метрів від «прильоту» — площа Ринок. Це було пряме влучання ворожого дрона на локації, де завжди дуже людно та жвавий рух.

Російський дрон влучив у житловий будинок, пам’ятку архітектури, ансамбль Бернардинського монастиря. Момент удару публікували у Мережі — одразу спалахнула сильна пожежа. Постраждалих евакуювали. Попередньо, 17 квартир зруйновані.

Міністр закордонних справ Андрій Сабіга одразу після обстрілу заявив, що Україна очікує на реакцію ЮНЕСКО.

Розповіді очевидців атаки

Жителі й гості міста розповіли про пережите.

«Тривога була і спустилася. Ну, всі біжать в церкву. І я вирішила до церкви і ну хвилин 10 почекала і було влучання. Дуже шкода. Шкода людей. Шкода людей, які були там всередині тварин. Шкода», — розповіла очевидиця.

На першому поверсі атакованої будівлі розташовані магазини та кав’ярні. Вони також зазнали значних руйнувань.

Як розповів власник кав’ярні, бариста подзвонив і повідомив, що в будівлю влетів «Шахед». На літньому майданчику було четверо людей, один хлопець постраждав.

Наслідки влучання на Сихові

У бік Львова рухалися ще кілька «Шахедів». Люди вже встигли заховатися в укриття та підземні переходи. Нове влучання зафіксували у спальному районі на Сихові. Це житловий дев’ятиповерховий будинок. І за короткий проміжок часу ще одне влучання повторне.

Примітно, що на Сихові житловий дев’ятипорховий будинок був атакований з двох сторін.

«Ну, на моєї пам’яті я такого не бачив, тому що цільово атаковані сьогодні житлові будинки і цільово атаковане серце Львова. Це зона ЮНЕСКО. Москалота. Нічого святого немає», — каже мер Львова Андрій Садовий.

Від вибухів ворожих шахедів у цьому районі постраждали 19 будинків. Люди діляться пережитим.

«Одна кімната повністю в склі. Машина в самому гіршому стані. Там, по-моєму, навіть якісь уламки шахеда. Всередині вона загорілася, але тут вже були служби. Виводили багато людей, які були повністю все тіло в осколках», — розповіла жінка.

Першими на поміч постраждалим кинулися військові медики, які опинилися поруч із місцем влучання.

У якому стані постраждалі

Загалом до лікарень Львова госпіталізували понад 30 постраждалих з різними травмами. Одна пацієнтка з пораненням поперикового крижового відділу, ще один пацієнт — з пораненням лівого стегна (проникаюче). Також надійшла пацієнтка з гострою реакцією на стрес.

Постраждала інфраструктура

Внаслідок атаки РФ пошкоджений комунальний транспорт, який курсував неподалік місць влучань. У мерії вже повідомили, що мешканцям, чиї квартири пошкоджені, пропонують розміщення в готелях, а також — компенсацію оренди житла.

Удар РФ «Шахедами» по Львову — що відомо

У Львові вдень 24 березня пролунали вибухи. Сталися влучання російських дронів у кількох районах міста. Зокрема, удар припав на центральну частину Львова, є руйнування у житловому будинку. За попередньою інформацією, зачепило об’єкт спадщини ЮНЕСКО. Також пошкоджений житловий будинок на Сихові. Внаслідок атаки постраждали люди — спершу повідомлялося про приблизно 13 поранених.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих через атаку на Львів стрімко зросла. Тепер цифра становить 22 людини. Люди перебувають у лікарнях з пораненнями різного ступенів тяжкості.

