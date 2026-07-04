Атака на Суми 4 липня

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У ніч на 4 липня російські війська продовжили стирати з лиця землі Сумщину. Найбільше постраждав сам обласний центр.

Про це передає поліція Сумської області.

Загалом 4 людини загинули, серед них — дитина. Ще 45 осіб, зокрема 9 дітей, поранені через ворожі атаки на Сумщині.

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Суми

Найбільше постраждали Суми. Унаслідок серії ударів безпілотниками та авіабомбами загинули четверо людей, серед них — одна дитина.

«Медики намагалися врятувати 5-річну дівчинку на місці російського удару. На жаль, реанімаційні заходи не дали результату — дитина загинула. Поруч із нею загинула її мама — 34-річна жінка. Старша донька жінки також у лікарні. Її травми — середньої тяжкості», — розповів голова ОВА Олег Григоров.

Також росіяни забрали життя 61-річного чоловіка.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали 38 мирних жителів, зокрема семеро дітей.

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«У лікарні медикам вдалося реанімувати чоловіка, у якого зупинилося серце. Наразі він у критично важкому стані. Також у вкрай важкому стані — молода жінка», — додав голова ОВА.

Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, об’єкти газотранспортної системи, лікувальний заклад, школи, магазини та 12 автомобілів. Повністю знищено дві автозаправні станції.

Інші населені пункти області

Під ворожим вогнем перебували населені пункти Сумського, Роменського, Охтирського та Шосткинського районів. Ворог масовано застосовував керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники, артилерію та міномети.

В Охтирці внаслідок влучання ворожого безпілотника поранення отримали двоє людей — 48-річна жінка та 37-річний чоловік.

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У Недригайлівській громаді внаслідок атаки п’яти ударних безпілотників повністю знищено інфраструктуру АЗС. Травмовано 33-річну жінку. Ще одна, 50-річна жінка, звернулася за медичною допомогою через гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, цієї ночі російська армія вдарила по Сумах, в епіцентрі удару багатоповерхівка. Серед загиблих 34-річна мама з 5-річною дитиною.

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