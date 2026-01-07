Кривава драма на Дніпропетровщині: юнак до смерті забив вітчима руками та сокирою (фото)

Підозрюваний у вбивстві вітчима 21-річний юнак / © www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

У Нікопольському районі Дніпропетровської області звичайна сварка між вітчимом та пасинком закінчилася трагедією. 21-річний юнак спочатку бив чоловіка руками, а потім схопився за сокиру і вбив потерпілого.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

В одному із сіл Червоногригорівської територіальної громади 2 січня близько 22:00 у приватному будинку між 21-річним юнаком і його вітчимом спалахнула словесна суперечка, яка згодом переросла в бійку та завершилася смертю старшого чоловіка.

На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група Нікопольського райуправління поліції. Правоохоронці встановили причетну до злочину особу. Нею виявився 21-річний син власниці будинку, де сталася подія.

Після скоєння правопорушення фігурант залишив місце події та переховувався. Уже за кілька годин оперативники кримінальної поліції встановили його місцеперебування.

За даними слідства, під час конфлікту чоловік завдав потерпілому кілька ударів руками по голові та тулубу, а коли той упав, використав сокиру.

Знаряддя злочину вилучили та скерували на експертизу. Зловмисника затримали і 3 січня слідчі повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Сокира, якою було вбито чоловіка у Нікопольському районі / © www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

