На Київщині чоловік забив коханку дерев’яною палицею: деталі вбивства (фото)

Наслідки вбивства / © Київська обласна прокуратура

На Київщині, у місті Березань, чоловік жорстоко вбив свою коханку і чотири дні ховав її тіло в гаражі, перш ніж його затримала поліція.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.

За даними слідства, трагедія сталася 26 вересня 2025 року у гаражі підозрюваного. Чоловік намагався приховати від своєї співмешканки стосунки з коханкою, яка погрожувала розповісти про роман. Він жорстоко побив жінку дерев’яною палицею по голові та тілу, через що вона померла на місці.

Після скоєного тіло було сховане у гаражі, а підозрюваний продовжував звичне життя. Лише 29 вересня його затримали працівники поліції.

Броварська окружна прокуратура повідомила про підозру 44-річному чоловіку у вбивстві жінки (ч. 1 ст. 115 КК України).

© Київська обласна прокуратура

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.

© Київська обласна прокуратура

Повідомляється, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, поки її вина не буде доведена в суді.

