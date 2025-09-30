ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
235
1 хв

На Київщині чоловік забив коханку дерев’яною палицею: деталі вбивства (фото)

На Київщині чоловік позбавив коханку жінку через страх викриття

Наталія Магдик
Наслідки вбивства

Наслідки вбивства / © Київська обласна прокуратура

На Київщині, у місті Березань, чоловік жорстоко вбив свою коханку і чотири дні ховав її тіло в гаражі, перш ніж його затримала поліція.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.

За даними слідства, трагедія сталася 26 вересня 2025 року у гаражі підозрюваного. Чоловік намагався приховати від своєї співмешканки стосунки з коханкою, яка погрожувала розповісти про роман. Він жорстоко побив жінку дерев’яною палицею по голові та тілу, через що вона померла на місці.

Після скоєного тіло було сховане у гаражі, а підозрюваний продовжував звичне життя. Лише 29 вересня його затримали працівники поліції.

Броварська окружна прокуратура повідомила про підозру 44-річному чоловіку у вбивстві жінки (ч. 1 ст. 115 КК України).

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.

Повідомляється, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, поки її вина не буде доведена в суді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Житомирщині 19-річний хлопець зарізав 41-річну родичку-коханку.

235
