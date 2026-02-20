Кривава ніч на Буковині: поліція затримала ексвійськового, який кинув гранату у копів (фото)

У Чернівецькій області поліція затримала ексвійськового, який кинув гранату у правоохоронців / © Національна поліція України

Поліція Чернівецької області затримала колишнього військового, який кинув гранату в патрульний екіпаж у Сторожинці. Під час затримання фігурант чинив опір, тримаючи в руках черговий вибуховий пристрій. В області діяв спеціальний план перехоплення.

Про це повідомила Національна поліція України.

Підрив гранати у Сторожинці

Пізно ввечері 19 лютого у Сторожинці під час відпрацювання виклику невідомий кинув бойову гранату у бік службового авто поліції, поруч із яким перебували двоє правоохоронців. Після цього зловмисник утік.

Через вибух вибуху обидва поліцейські отримали поранення. Наразі 23-річний співробітник сектору реагування перебуває в лікарні у важкому стані — медики борються за його життя. Водночас 31-річний поліцейський-водій Управління поліції охорони отримав легкі травми і його життю нічого не загрожує.

Спецоперація на Буковині

На Буковині негайно запровадили спеціальну поліцейську операцію. До пошуків і затримання нападника залучили оперативників карного розшуку, слідчих, вибухотехніків, кінологів, патрульні екіпажі та бійців спецпідрозділу КОРД.

Особу зловмисника швидко встановили і тієї ж ночі затримали. У його авто також виявили інші небезпечні предмети.

«Ми задіяли всі необхідні сили та засоби, щоб оперативно встановити і затримати зловмисника. Під час затримання він чинив опір правоохоронцям з вибуховим предметом у руках та мав при собі ще кілька боєприпасів. Посягання на життя поліцейських — це особливо тяжкий злочин. Реакція буде жорсткою і принциповою. Жодна особа не уникне відповідальності», — наголосив начальник Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області Віктор Нечитайло.

Що відомо про нападника?

Нападником виявився 48-річний житель Сторожинця — колишній військовослужбовець. Чоловіка затримали і в його помешканні провели невідкладний обшук. Поліцейські вилучили додаткову зброю та боєприпаси, які скерували на експертні дослідження.

Досудове розслідування проводиться за двома статтями:

про посягання на життя працівника правоохоронного органу;

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Зараз вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу.

Затримання чоловіка, який кинув гранту в поліцейських на Буковині (5 фото) © Національна поліція України © Національна поліція України © Національна поліція України © Національна поліція України © Національна поліція України

Нагадаємо, увечері 19 лютого поліція Буковини інформувала, що у Сторожинці невідомий кинув гранату у службове авто правоохоронців. Двоє поліцейських були поранені. Розпочалася спеціальна операція з розшуку причетних.

До слова, того ж дня в селі Мамалига на Буковині сталася бійка зі стріляниною під час затримання 39-річного чоловіка, який перебував у розшуку за порушення порядку несення військової служби. Місцеві жителі заблокували авто правоохоронців та чинили опір, через що спецпризначенець здійснив попереджувальні постріли у повітря. Постраждалих немає, поліція проводить службову перевірку та надає правову оцінку діям цивільних.