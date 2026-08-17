Кривава ніч: російські дрони вбили подружжя та розтрощили будинки в обласному центрі України (фото)

Руйнування в Сумах після атаки у ніч проти 17 серпня / © Сумська ОВА

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Нічна атака Росії по Сумах 17 серпня залишила по собі зруйновані будинки та людські жертви. Російські війська прицільно спрямували дрони на чотири локації у громаді.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

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Після 23:00 російські окупанти почали активно атакувати Сумську громаду ударними безпілотниками. Унаслідок атаки в Сумах зафіксували влучання ворожих дронів щонайменше на чотирьох локаціях.

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На жаль, у власному будинку загинули двоє людей — 75-річний чоловік і 72-річна жінка. Григоров висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

Внаслідок атаки знищені та пошкоджені житлові будинки, нежитлові й складські приміщення, гаражі та транспорт.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Руйнування в Сумах після атаки у ніч проти 17 серпня / © Сумська ОВА

Руйнування в Сумах після атаки у ніч проти 17 серпня / © Сумська ОВА

Руйнування в Сумах після атаки у ніч проти 17 серпня / © Сумська ОВА

Нагадаємо, пізно ввечері 16 серпня російські загарбники здійснили масовану атаку ударними дронами по Сумах. Були зафіксовані влучання у житловому секторі та по цивільній інфраструктурі, на місцях ударів виникли масштабні пожежі.

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