- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 499
- Час на прочитання
- 1 хв
Кривава ніч: російські дрони вбили подружжя та розтрощили будинки в обласному центрі України (фото)
Внаслідок російської атаки на Сумах знищені та пошкоджені житлові будинки та інші об’єкти.
Нічна атака Росії по Сумах 17 серпня залишила по собі зруйновані будинки та людські жертви. Російські війська прицільно спрямували дрони на чотири локації у громаді.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Після 23:00 російські окупанти почали активно атакувати Сумську громаду ударними безпілотниками. Унаслідок атаки в Сумах зафіксували влучання ворожих дронів щонайменше на чотирьох локаціях.
На жаль, у власному будинку загинули двоє людей — 75-річний чоловік і 72-річна жінка. Григоров висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих.
Внаслідок атаки знищені та пошкоджені житлові будинки, нежитлові й складські приміщення, гаражі та транспорт.
Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, пізно ввечері 16 серпня російські загарбники здійснили масовану атаку ударними дронами по Сумах. Були зафіксовані влучання у житловому секторі та по цивільній інфраструктурі, на місцях ударів виникли масштабні пожежі.